Признанный вымершим зверь найден живым
Тайваньский дымчатый леопард, последний раз замеченный в дикой природе в 1983 году, обнаружен на острове Тайвань. Об этом сообщает Yahoo! News.
Тайваньский дымчатый леопард, последний раз замеченный в дикой природе в 1983 году, обнаружен на острове Тайвань. Об этом сообщает Yahoo! News.
Охраняющие деревни рейнджеры заявили, что дважды замечали хищника во время патрулирования
Профессор естествознания из Национального университета Тайдуна Лю
Рейнджеры с лета 2018 года караулят близлежащие территории в надежде заметить тайваньского дымчатого леопарда.
В феврале сообщалось, что гигантскую черепаху, вид которой был признан вымершим более 100 лет назад, обнаружили на Галапагосских островах. Взрослую особь нашли в ходе экспедиции. До этого момента единственным фактом существования вида Chelonoidis phantasticus считалось подтверждение экспедиции Калифорнийской академии наук, сделанное в 1906 году.