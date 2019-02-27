Признанный вымершим зверь найден живым

Источник: AFP 2019

Охраняющие деревни рейнджеры заявили, что дважды замечали хищника во время патрулирования юго-восточной части острова. Последний раз дымчатого леопарда видели 36 лет назад, однако официально вид признали вымершим лишь в 2013 году.

Профессор естествознания из Национального университета Тайдуна Лю Чиунг-си сообщил местным СМИ, что не сомневается в существовании этой особи по сей день. По его мнению, леопарды десятки лет не появлялись на людях, поскольку проявляли предельную бдительность и осторожность.

Рейнджеры с лета 2018 года караулят близлежащие территории в надежде заметить тайваньского дымчатого леопарда.