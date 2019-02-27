Советский космический зонд может в скором времени упасть на Землю

Предполагалось, что станция упадет на Землю в 2023—2025 гг.., однако, согласно материалу Space.com, это может произойти гораздо раньше — возможно, что даже в текущем году. На данный момент «Космос-482» находится на эллиптической орбите, которая в наиболее далекой точке располагается в 2 735 километрах от Земли, а в наиболее близкой — всего в 200 км. По словам эксперта Томаса Дормана (Thomas Dorman), станция может в скором времени сойти в земную атмосферу, в связи с постепенным сокращением орбиты: согласно его предположению, это произойдет до середины следующего года. Согласно же другой приблизительной оценке, зонд пробудет на орбите — даже с таким низким перигеем — еще около 2,5 года.