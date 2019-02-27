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15:29 (мск), источник: Популярная механика

Советский космический зонд может в скором времени упасть на Землю

Автоматическая межпланетная станция «Космос-482», запущенная СССР в 1972 году к Венере, но так и не вышедшая на нужную траекторию, может в скором времени упасть на Землю.

Источник: РИА "Новости"

«Космос-482» повторял по конструкции, бортовым системам и научным инструментам советскую автоматическую межпланетную станцию «Венера». Он был запущен 31 марта 1972 года ракетой-носителем «Молния-М», однако из-за аварии разгонного блока на межпланетную траекторию так и не вышел.

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Предполагалось, что станция упадет на Землю в 2023—2025 гг.., однако, согласно материалу Space.com, это может произойти гораздо раньше — возможно, что даже в текущем году. На данный момент «Космос-482» находится на эллиптической орбите, которая в наиболее далекой точке располагается в 2 735 километрах от Земли, а в наиболее близкой — всего в 200 км. По словам эксперта Томаса Дормана (Thomas Dorman), станция может в скором времени сойти в земную атмосферу, в связи с постепенным сокращением орбиты: согласно его предположению, это произойдет до середины следующего года. Согласно же другой приблизительной оценке, зонд пробудет на орбите — даже с таким низким перигеем — еще около 2,5 года.

Масса станции составляет 495 килограммов. Эксперты считают, что с учетом, в частности, серьезной тепловой защиты, имеющейся у зонда, он, вероятно, не сгорит в земной атмосфере.

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