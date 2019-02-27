Названа главная причина смерти российских женщин
Злокачественные и доброкачественные опухоли стали основной причиной смерти женщин в России, передает RT со ссылкой на статистику Росстата.
Злокачественные и доброкачественные опухоли стали основной причиной смерти женщин в России, передает RT со ссылкой на статистику Росстата.
По подсчетам ведомства, в 2017 году
Второй причиной смертности стали болезни системы кровообращения, от которых скончались 18,9 тысячи женщин.
9,2 тысячи женщин умерли от болезни органов пищеварения, 8,1 тысячи — от инфекционных и паразитарных заболеваний. Всего в 2017 году скончались 82,6 тысячи россиянок трудоспособного возраста.
Ранее глава Минздрава России Вероника Скворцова заявила, что причиной смерти большинства трудоспособных мужчин в России является алкоголь. «70 процентов — это
Второй распространенной причиной смертности мужчин министр назвала курение.