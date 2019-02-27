Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Антарктике нашли чудовищных рыб с антифризом вместо крови
Суеверному пассажиру грозит огромный штраф от авиакомпании
Пациент больницы пошел на перекур с ножом в спине
Певица Зара показала роскошную фигуру из спортзала
10 правил жизни в квартире с тещей или свекровью
Песнь льда и воздухаКак выглядит из космоса планета Земля?
Анджелина Джоли вышла в свет со всеми детьми
Самого маленького новорожденного мальчика в истории выходили в Японии
Как отличить сердечную боль от невралгии
15 знаменитостей, которые пренебрегают личной гигиеной
33-летняя женщина рассказала, что происходило с ней в коме - СМИ
Лейтенант застрелил мужа любовницы из табельного
Массовая драка третьеклассников: есть госпитализированные
Названа причина массовой драки в школе РФ
Ученик вытащил малыша из полыньи и получил гнилую награду
“Держат за дурачков”: Иванов о плане США о Курилах
10 правил жизни в квартире с тещей или свекровью
Почему пентхаус без отделки стоит больше миллиарда
Фоторепортажи
16Что увидел мир во время суперлуния
10Победители «Открытого конкурса» Sony World Photography Awards
16:42 (мск), источник: Lenta.Ru

Российский школьник спас жизнь пассажира на борту самолета

Десятиклассник из московской школы спас жизнь пассажиру в самолете, следовавшем из Сочи в Москву.

Об этом на странице Facebook сообщил директор школы № 1573 Александр Антипов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Инцидент произошел на борту лайнера авиакомпании Nordwind. Одному из путешественников стало плохо, и пилот обратился к пассажирам за помощью. Врача в самолете не оказалось, но на борту находился учащийся медицинского профиля Богдан Рудик.

Сын сидел рядом со мной и слушал музыку. Он плохо расслышал объявление и попросил меня повторить, что сообщили. Я сказала, что ищут врача для оказания помощи. Я увидела, как сверкнули пятки моего сына, не успела опомниться, как он уже с двумя бортпроводниками оказывал помощь потерявшему сознание, с сильным носовым кровотечением мужчине.
Мать Богдана Рудика
Новость
Школьника наградили плесневелым продуктовым набором за спасение ребенка

По ее словам, случай оказался серьезным, поскольку пассажир потерял сознание, а члены экипажа не могли связаться с медиками для получения консультации. «Богданом были проведены реанимационные действия, очищена ротовая полость и гортань от кровяных масс, проведена поддержка дыхания мешком Амбу. По предложению Богдана командир корабля принял решение об экстренной посадке в Воронеже», — добавила мать школьника.

После приземления пострадавшего пассажира отвезли в реанимацию, где врачи диагностировали инфаркт, а Богдана поздравили с первой спасенной им жизнью.

Директор школы Александр Антипов похвалил ученика и преподавателей школы. «Не зря учат наших детей. Огромный поклон всем преподавателям школы 1573 и лично Лысько Елене Валерьевне, преподающей детям практическую медицину», — написал он в посте.

 Нурмагомедов пригрозил властям народными волнениями
Медведев занялся доходами россиян
В США опубликовали проект закона о новых антироссийских санкциях
Названа главная причина смерти российских женщин
В Курске столкнулись два БТР и четыре легковых автомобиля
Индийские военные сбили самолет ВВС Пакистана
Признанный вымершим зверь найден живым
Российский боец UFC: Точно не буду бить секундантов соперника
Путин поручил увеличить выплаты «Земским» докторам и учителям
Спорт
Новички РПЛ, которых вы могли не заметить. А они станут звездами Пока обсуждались трансферы Айртона, Ольссона, Барриоса, Ракицкого и Азмуна, РПЛ пополнили несколько интересных новичков из-за рубежа, которые могут добавить колорита лиге
Hi-Tech
Samsung показала Galaxy S10 5G на видео Огромный дисплей, четыре камеры и молниеносный интернет.
Авто
Обновленный Honda Pilot: объявлены российские цены В России стартуют продажи рестайлингового кроссовера Honda Pilot, который американской публике презентовали ещё прошлым летом
Кино
Руководство НТВ призвали к ответу за глубокие декольте ведущих Недовольство выразила главный редактор одной из казахстанских газет
Недвижимость
Инструкция для миллениала: как оплатить ЖКХ
Выведена формула идеальной квартиры
Как выглядит квартира в Москве почти за миллиард
Что грозит тем, кто сдает квартиру неофициально?
Дети
Анджелина Джоли вышла в свет со всеми детьми Актриса поддержала своего давнего друга на премьере (фото)
Леди
В моду вошли маски для ягодиц Маски для увлажнения и подтяжки пятой точки азиатские и американские компании выпускали и раньше, но теперь точно стали общемировым трендом
Все о ремонте
5 признаков советского быта, которые больше нигде не встретить
7 дизайнерских кухонь с характером
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Минималистичный интерьер с элементами поп-арта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь