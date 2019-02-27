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16:47 (мск), источник: Mail.ru Новости

Фотограф показал, как выглядят необычные обитатели морских глубин (фото)

Чем меньше существо, тем оно причудливее.

Профессиональный фотограф Джефф Милисен создал серию снимков морских обитателей Тихого океана. Все герои коллекции Blackwater ID сфотографированы в темноте, когда можно запечатлеть их свечение.

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На снимках 37-летнего подводного фотографа — кальмары, лобстеры, мелкая рыба и многие другие существа. Милисен снимает макрообъективом. При этом, говорит фотохудожник, чем меньше существо, тем оно причудливее.

«Все ожидают, что океан будет заполнен большой фауной вроде тунцов или акул. Но 90 процентов всего, что снято в глубинах, — это крошечные объекты», — рассказывает Джефф.

Дайвер погружается возле Гавайских островов и снимает обитателей «сумеречной зоны» — глубины, на которой очень мало света.

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