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16:55 (мск), источник: Mail.ru Новости

В японском храме появился робот-божество (фото)

Таким образом священники надеются привлечь в храм молодежь.

Специалисты из Осакского университета создали андроида в виде одной из самых популярных героинь буддийской мифологии — богини милосердия Каннон. Необычного робота спроектировали по запросу священнослужителей из храма Кодайдзи в Киото.

По задумке священников, копия богини будет читать проповеди и, в отличие от обычного проповедника, она должна привлечь в храм больше молодых людей.

В конце февраля Каннон уже провела свое первое служение в 400-летнем храме Кодайдзи, а с марта необычные проповеди в Киото станут регулярными.

Они будут проходить на японском, китайском и английском языках.

Робот состоит из механической стальной конструкции, а сверху (правда всего наполовину) покрыт силиконом, который имитирует кожу. Рост «богини» составляет около двух метров, а весит она 59 килограмм.

Во время загрузки произошла ошибка.

Богиня может двигать туловищем, руками и головой, а в ее левом глазу установлена видеокамера, что позволяет ей «смотреть» на прихожан и создавать видимость зрительного контакта.

Разработка современной Каннон обошлась церкви почти в один миллион долларов.

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