В японском храме появился робот-божество (фото)

Специалисты из Осакского университета создали андроида в виде одной из самых популярных героинь буддийской мифологии — богини милосердия Каннон. Необычного робота спроектировали по запросу священнослужителей из храма Кодайдзи в Киото.

По задумке священников, копия богини будет читать проповеди и, в отличие от обычного проповедника, она должна привлечь в храм больше молодых людей.

В конце февраля Каннон уже провела свое первое служение в 400-летнем храме Кодайдзи, а с марта необычные проповеди в Киото станут регулярными.

Они будут проходить на японском, китайском и английском языках.

Робот состоит из механической стальной конструкции, а сверху (правда всего наполовину) покрыт силиконом, который имитирует кожу. Рост «богини» составляет около двух метров, а весит она 59 килограмм.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/wr32JoO31u0?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Богиня может двигать туловищем, руками и головой, а в ее левом глазу установлена видеокамера, что позволяет ей «смотреть» на прихожан и создавать видимость зрительного контакта.

Разработка современной Каннон обошлась церкви почти в один миллион долларов.