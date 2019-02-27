В японском храме появился робот-божество (фото)

Специалисты из Осакского университета создали андроида в виде одной из самых популярных героинь буддийской мифологии — богини милосердия Каннон. Необычного робота спроектировали по запросу священнослужителей из храма Кодайдзи в Киото.
По задумке священников, копия богини будет читать проповеди и, в отличие от обычного проповедника, она должна привлечь в храм больше молодых людей.
В конце февраля Каннон уже провела свое первое служение в 400-летнем храме Кодайдзи, а с марта необычные проповеди в Киото станут регулярными.
Они будут проходить на японском, китайском и английском языках.
Робот состоит из механической стальной конструкции, а сверху (правда всего наполовину) покрыт силиконом, который имитирует кожу. Рост «богини» составляет около двух метров, а весит она 59 килограмм.
Богиня может двигать туловищем, руками и головой, а в ее левом глазу установлена видеокамера, что позволяет ей «смотреть» на прихожан и создавать видимость зрительного контакта.
Разработка современной Каннон обошлась церкви почти в один миллион долларов.