В СПбГУ нашли старейшую таблицу Менделеева
Таблица, которую ранее называли самой старой, «младше» российской на 9 лет.
Таблица, которую ранее называли самой старой, «младше» российской на 9 лет.
В СПбГУ опровергли новость о том, что самая старая в мире таблица периодических элементов находится в Шотландии. Оказалось, что вариант таблицы, висящий в одном из корпусов СПбГУ на Васильевском острове, на 9 лет старше находки из
В январе 2019 года
Однако по словам преподавателя СПбГУ Евгения Калинина, старейшая таблица Менделеева находится в России, в Большой химической аудитории вуза. Она представляет собой демонстрационный вариант, изготовленный в 1876 году по указанию самого создателя. Периодический закон Менделеев открыл в 1896 году, однако на его подтверждение, а также на то, чтобы представить закон графически, ушло еще семь лет.
Самая старая таблица выглядит немного иначе, чем современные варианты: например, в ней нет VIII группы, в которую входят инертные газы. Это объясняется тем, что на момент публикации они еще не были открыты. Также в таблице стоят прочерки на месте многих других элементов, существование которых Менделеев предсказал, но которые были открыты позже.