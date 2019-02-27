В СПбГУ нашли старейшую таблицу Менделеева

Источник: СПбГУ

В СПбГУ опровергли новость о том, что самая старая в мире таблица периодических элементов находится в Шотландии. Оказалось, что вариант таблицы, висящий в одном из корпусов СПбГУ на Васильевском острове, на 9 лет старше находки из Сент-Эндрюсского университета. Российский вариант создали по личному указанию Дмитрия Менделеева в 1876 году, а шотландская таблица была напечатана в Австрии в 1885 году.

В январе 2019 года пресс-служба шотландского Сент-Эндрюсского университета сообщила, что в учебном заведении хранится самая старая из всех известных таблиц периодических элементов. Она датирована 1885 годом и предположительно была напечатана в Вене. Доктор Алан Эйткен нашел таблицу еще в 2014 году, в тайнике здания Химической школы университета. Чтобы подтвердить предположение о возрасте находки, понадобилось 5 лет работы экспертов.

Настенная периодическая таблица химических элементов из Сент-Эндрюсского университета (Шотландия), 1885 | Источник: University of St Andrews

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Однако по словам преподавателя СПбГУ Евгения Калинина, старейшая таблица Менделеева находится в России, в Большой химической аудитории вуза. Она представляет собой демонстрационный вариант, изготовленный в 1876 году по указанию самого создателя. Периодический закон Менделеев открыл в 1896 году, однако на его подтверждение, а также на то, чтобы представить закон графически, ушло еще семь лет.