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18:44 (мск), источник: РИА Новости

Четвертый финалист отбора отказался представлять Украину на Евровидении

КИЕВ, 27 фев — РИА Новости. Группа Brunettes Shoot Blondes заявила, что не будет представлять Украину на конкурсе, если им предложат.

«Хотим заранее сообщить: если нам поступит предложение по участию в Евровидении-2019, мы его отклоним. Наша группа не побеждала в Нацотборе, эта поездка не наша», — говорится в сообщении музыкантов в Facebook.

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Ранее группа Freedom-Jazz Girls Band, которая заняла второе место на национальном отборе, отказалась от предложения представлять страну на Евровидении. Участвовать в конкурсе предложили группе Kazka, которая заняла третье место. Она также отказалась. Группа Brunettes Shoot Blondes заняла четвертое место.

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«Кабальный договор»

Изначально в финале отбора победила певица Maruv. Однако она оказалась в центре скандала из-за выступлений в России. Певица написала в Instagram, что не хочет сковывать себя кабальными условиями договора. По ее словам, она не захотела выступать с лозунгами, превращая свое пребывание на конкурсе в промоакции украинских политиков.

В частности, договор обязывал певицу не общаться с прессой без согласования с Национальной общественной телерадиокомпанией Украины (НОТУ), выполнять любые ее требования, незамедлительно передать права на песню «и еще много чего абсурдного».

При этом НОТУ не собиралась оказывать певице финансовую поддержку, организовывать промо и даже помогать в оформлении визы.

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Опубликовали требования отбора

На фоне непростой ситуации с выбором исполнителей НОТУ опубликовала часть требований к артистам, собирающимся представлять страну на Евровидении.

В частности, им запрещается делать политические высказывания, а также совершать действия с политическим подтекстом.

Кроме того, музыканты не имеют права делать заявления, «ставящие под сомнение вопрос территориальной целостности и безопасности Украины».

Желающим представлять Украину в конкурсе запрещается гастролировать в России с момента подписания договора и в течение трех месяцев после окончания Евровидения.

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