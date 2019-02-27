Четвертый финалист отбора отказался представлять Украину на Евровидении
КИЕВ, 27 фев — РИА Новости. Группа Brunettes Shoot Blondes заявила, что не будет представлять Украину на конкурсе, если им предложат.
КИЕВ, 27 фев — РИА Новости. Группа Brunettes Shoot Blondes заявила, что не будет представлять Украину на конкурсе, если им предложат.
«Хотим заранее сообщить: если нам поступит предложение по участию в Евровидении-2019, мы его отклоним. Наша группа не побеждала в Нацотборе, эта поездка не наша», — говорится в сообщении музыкантов в Facebook.
Ранее группа
Изначально в финале отбора победила певица Maruv. Однако она оказалась в центре скандала
В частности, договор обязывал певицу не общаться с прессой без согласования с Национальной общественной телерадиокомпанией Украины (НОТУ), выполнять любые ее требования, незамедлительно передать права на песню «и еще много чего абсурдного».
При этом НОТУ не собиралась оказывать певице финансовую поддержку, организовывать промо и даже помогать в оформлении визы.
На фоне непростой ситуации с выбором исполнителей НОТУ опубликовала часть требований к артистам, собирающимся представлять страну на Евровидении.
Кроме того, музыканты не имеют права делать заявления, «ставящие под сомнение вопрос территориальной целостности и безопасности Украины».
Желающим представлять Украину в конкурсе запрещается гастролировать в России с момента подписания договора и в течение трех месяцев после окончания Евровидения.