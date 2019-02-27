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18:00 (мск), источник: Mail.ru Новости

Родные сестры стали мамами в один и тот же день

И обе родили девочек.

31-летняя Дженна Уилан и ее 23-летняя сестра Джесс Тейлор всегда были очень близки, но, когда они узнали, что обе ждут ребенка, то стали практически неразлучны.

Для Дженны родившийся ребенок стал уже третьим, а потому, как опытная мама, она помогала младшей сестре советами.

Какова же была радость девушек, когда они попали в одну палату в родильном доме и стали мамами в один и тот же день.

Дженна родила дочь Энни Уилан днем, а уже вечером на свет появилась ее племянница Марни Прескотт.

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Сестры посчитали, что рождение девочек в один и тот же день — счастливый знак. Дженна и Джесс отметили, что малышки будут расти почти как родные сестры: с общими праздниками, походами в школу и друзьями.

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