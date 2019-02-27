Родные сестры стали мамами в один и тот же день

31-летняя Дженна Уилан и ее 23-летняя сестра Джесс Тейлор всегда были очень близки, но, когда они узнали, что обе ждут ребенка, то стали практически неразлучны.

Для Дженны родившийся ребенок стал уже третьим, а потому, как опытная мама, она помогала младшей сестре советами.

Какова же была радость девушек, когда они попали в одну палату в родильном доме и стали мамами в один и тот же день.

Дженна родила дочь Энни Уилан днем, а уже вечером на свет появилась ее племянница Марни Прескотт.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/W3Ue5BnQx5Q?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Сестры посчитали, что рождение девочек в один и тот же день — счастливый знак. Дженна и Джесс отметили, что малышки будут расти почти как родные сестры: с общими праздниками, походами в школу и друзьями.