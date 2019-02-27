Родные сестры стали мамами в один и тот же день
И обе родили девочек.
И обе родили девочек.
31-летняя Дженна Уилан и ее 23-летняя сестра Джесс Тейлор всегда были очень близки, но, когда они узнали, что обе ждут ребенка, то стали практически неразлучны.
Для Дженны родившийся ребенок стал уже третьим, а потому, как опытная мама, она помогала младшей сестре советами.
Дженна родила дочь Энни Уилан днем, а уже вечером на свет появилась ее племянница Марни Прескотт.
Сестры посчитали, что рождение девочек в один и тот же день — счастливый знак. Дженна и Джесс отметили, что малышки будут расти почти как родные сестры: с общими праздниками, походами в школу и друзьями.