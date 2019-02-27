Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Антарктике нашли чудовищных рыб с антифризом вместо крови
Селедка, спирт и шоколад: очень необычные дорожные покрытия
20 гениальных цитат о воспитании детей
15 звезд, которые не любят общаться с фанатами
10 правил жизни в квартире с тещей или свекровью
США создадут космические войска Президент США сделал еще один шаг к созданию американских космических сил
20 гениальных цитат о воспитании детей
Троих детей госпитализировали после драки в московской школе
5 врачей, в которых чаще всего влюбляются пациенты
12 самых опасных сексуальных поз
Русский лыжник был в минуте от золота ЧМ, но проиграл астматику
Жестокий выбор: Медведева — в сборной, Туктамышева — мимо ЧМ
Розовый — цвет сезона: полезно ли хоть иногда побыть принцессой
15 звезд, которые не любят общаться с фанатами
Загадка «ведьминых кругов» решена окончательно
В США показали «лучший в мире танк» (фото)
Коты, которые идеально вписались в интерьер: фото
Как выглядит внутри квартира за 2 миллиарда рублей
Фоторепортажи
14Соль Земли: как электромобили помогут выжить индейцам кечуа
8Закрытая граница
19:30 (мск), источник: ТАСС

Украина отказалась от участия в «Евровидении-2019»

КИЕВ, 27 февраля. /ТАСС/ — Украина отказалась участвовать в международном песенном конкурсе «Евровидение-2019» из-за чрезмерной политизации процесса национального отбора представителя от страны. Об этом сообщила в среду сообщили в пресс-службе Национальной общественной телекомпании Украины (НОТУ).

Источник: AP 2019

«Национальная общественная телерадиокомпания Украины отказывается от участия в международном песенном конкурсе «Евровидение-2019», — говорится в сообщении.

Как пояснила в эфире украинского общественного телеканала UA первый член правления НОТУ Александра Кольцова, «НОТУ отказывается от участия в песенном конкурсе “Евровидение-2019”».

В ситуации чрезмерной политизации национального отбора, которая сложилась, придерживаясь закона об общественном вещании, а также ввиду чрезмерной политизации национального отбора, общественный вещатель решил отказаться от участия в международном песенном конкурсе «Евровидение-2019»

Ранее все три финалиста украинского национального отбора отказались ехать на «Евровидение».

В этом году отбор украинского участника «Евровидения» с самого начала сопровождался скандалами. Сначала участницы группы Anna Maria, которые вышли в финал нацотбора, публично отказались называть события в Крыму весной 2014 года «агрессией России».

Ряд украинских политиков возмутило и то, что в финале национального конкурса оказалась гражданка России Юлия Юрина, представляющая группу Yuko.
Во время загрузки произошла ошибка.

Когда же национальный отбор выиграла исполнительница Maruv, зазвучали призывы запретить ей представлять Украину из-за гастролей певицы в России.

Во время загрузки произошла ошибка.

В результате НОТУ и Maruv не пришли к соглашению и не подписали контракт относительно поездки на «Евровидение». После этого НОТУ начала переговоры с коллективом Freedom Jazz, который тоже не принял предложение телекомпании.

Во время загрузки произошла ошибка.

Отказались от конкурса и участники группы Kazka, написавшие в Instagram, что видят свою миссию в том, чтобы «объединять людей своей музыкой, а не сеять раздор».

Во время загрузки произошла ошибка.

О нежелании участвовать в «Евровидении» в случае, если ей поступит предложение от НОТУ, заранее заявила и группа Brunettes Shoot Blondes, занявшая четвертое место в финале национального отбора.

Во время загрузки произошла ошибка.

Читайте также

Украина может отказаться от «Евровидения-2019»
Во время загрузки произошла ошибка.
12:57 (мск)© Ньюстюб
 "Мы вас на войну не посылали. Вы воевали за другое государство"
Аналогов нет: в России создали оружие будущего
Горы денег хотели сжечь в Москве: их связывают с делом Арашукова
Названа главная причина смерти российских женщин
На Универсиаде в России выступит первая фигуристка в хиджабе
Чем грозит обострение конфликта Индии и Пакистана
Садальский предложил Хабибу выходить на поединки в рубашке
Признанный вымершим зверь найден живым
Спорт
Русский лыжник был в минуте от золота ЧМ, но проиграл астматику Это была не гонка, а пляжная прогулка по сугробам
Hi-Tech
Samsung показала Galaxy S10 5G на видео Огромный дисплей, четыре камеры и молниеносный интернет.
Авто
Марка из Швеции (не Volvo) сделала еще одно красивое авто Компания Polestar, занимавшаяся выпуском «заряженных» Volvo, представила вторую собственную модель — электрокар Polestar 2
Кино
Певцов и Дроздова поддержали Серебрякова на премьере «Ван Гогов» В Москве представили драму о непростых взаимоотношениях смертельно больного дирижера и его сына-эмигранта
Недвижимость
Генеральная уборка закрытых станций метро: фотогалерея
Как выглядит внутри особняк возле Храма Христа Спасителя
В Москве начался бум аренды квартир. Что теперь будет с ценами?
Что грозит тем, кто сдает квартиру неофициально?
Дети
Анджелина Джоли вышла в свет со всеми детьми Актриса поддержала своего давнего друга на премьере (фото)
Леди
В моду вошли маски для ягодиц Маски для увлажнения и подтяжки пятой точки азиатские и американские компании выпускали и раньше, но теперь точно стали общемировым трендом
Все о ремонте
5 признаков советского быта, которые больше нигде не встретить
7 дизайнерских кухонь с характером
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Минималистичный интерьер с элементами поп-арта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь