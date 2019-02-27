Украина отказалась от участия в «Евровидении-2019»
КИЕВ, 27 февраля. /ТАСС/ — Украина отказалась участвовать в международном песенном конкурсе «Евровидение-2019»
КИЕВ, 27 февраля. /ТАСС/ — Украина отказалась участвовать в международном песенном конкурсе «Евровидение-2019»
«Национальная общественная телерадиокомпания Украины отказывается от участия в международном песенном конкурсе «Евровидение-2019», — говорится в сообщении.
Как пояснила в эфире украинского общественного телеканала UA первый член правления НОТУ Александра Кольцова, «НОТУ отказывается от участия в песенном конкурсе “Евровидение-2019”».
В ситуации чрезмерной политизации национального отбора, которая сложилась, придерживаясь закона об общественном вещании, а также ввиду чрезмерной политизации национального отбора, общественный вещатель решил отказаться от участия в международном песенном конкурсе «Евровидение-2019»
Ранее все три финалиста украинского национального отбора отказались ехать на «Евровидение».
В этом году отбор украинского участника «Евровидения» с самого начала сопровождался скандалами. Сначала участницы группы Anna Maria, которые вышли в финал нацотбора, публично отказались называть события в Крыму весной 2014 года «агрессией России».
Когда же национальный отбор выиграла исполнительница Maruv, зазвучали призывы запретить ей представлять Украину
В результате НОТУ и Maruv не пришли к соглашению и не подписали контракт относительно поездки на «Евровидение». После этого НОТУ начала переговоры с коллективом Freedom Jazz, который тоже не принял предложение телекомпании.
Отказались от конкурса и участники группы Kazka, написавшие в Instagram, что видят свою миссию в том, чтобы «объединять людей своей музыкой, а не сеять раздор».
О нежелании участвовать в «Евровидении» в случае, если ей поступит предложение от НОТУ, заранее заявила и группа Brunettes Shoot Blondes, занявшая четвертое место в финале национального отбора.