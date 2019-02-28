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12:51 (мск), источник: Чердак

В Золотой Орде нашли русскую янтарную мастерскую

Раскапывая Булгарское городище, ученые из Института археологии РАН нашли мастерскую по обработке янтаря конца XIII — начала XIV века. Находка подтверждает гипотезы о том, что в Золотой Орде были мастерские русских ремесленников. Об этом говорится в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Чердака».

Источник: Институт археологии РАН

Средневековый город Булгар (сейчас — Болгарское городище, Спасский район Республики Татарстан) был столицей средневекового государства Волжской Булгарии, которое существовало в Среднем Поволжье и бассейне Камы в X — XIII веках. Город был крупнейшим портом и торговым центром региона.

После того, как Волжскую Булгарию захватили монголы, город стал первой фактической столицей Золотой Орды: до завершения строительства Сарай-Бату в нем располагалась ставка первого правителя Золотой Орды Бату-хана. В конце XIII — первой половине XIV века Булгар пережил наивысший подъем. В 1361 году город сожгли во время междоусобной войны, а к 1431 году он был окончательно уничтожен. В результате столицей Булгарии как региона Орды стала Казань.

Участки раскопа: вид сверху. | Источник: Институт археологии РАН

В 1989—1990 годах экспедиция Института археологии РАН нашла на раскопках Болгарского городища крупный базар, разрушенный не позже 70-х годов XIV века — вероятно, в результате одной из войн. Здесь же располагались усадьбы мастеров, которые специализировались на обработке цветных металлов, стекла, кости.

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В 2018 году в одной из усадеб нашли 0,7 килограмма янтаря-сырца, обрезки, заготовки и сами изделия из него. Больше всего было бус и подвесок с ромбическим завершением. Также мастерская производила цилиндрические и дисковидные бусы, каплевидные подвески. Археологи нашли и специфические инструменты для обработки янтаря — нож с изогнутой спинкой, небольшое долото, напильник квадратного сечения, шилья, иглы.

Время работы мастерской ученые определили по золотоордынским деньгам: в раскопе нашли много образцов второй половины XIII века, однако монет более позднего времени не было. Поэтому исследователи считают, что мастерская существовала в конце XIII — начале XIV века.

Как полагают археологи, в мастерской работали выходцы из русских земель. Дело в том, что на месте мастерской много фрагментов красноглиняных и белоглиняных горшков — керамики, типичной именно для русских земель. К тому же в Булгарии белой глины нет, а сырье для горшков то время не возили на большие расстояния. Поэтому посуду, скорее всего, привезли из Руси. На одном из горшков сохранилась процарапанная по сырой глине (до обжига) кириллическая буква «Аз». Также здесь были найдены каменные и бронзовые нательные кресты, а среди кухонных остатков — свиные кости. Все это исключает мусульманское происхождение мастеров и хозяев мастерской, да и кириллица указывает на русских работников.

Изделия из янтаря, найденные на территории мастерской | Источник: Институт археологии РАН

Пока исследователи не могут точно сказать, откуда мастера Булгара получали янтарь-сырец. Предполагается, что из двух центров добычи: Прибалтики и/или Приднепровья.

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Чтобы точно установить, откуда сырье попадало в мастерскую, археологи планируют изучить химический состав найденных образцов методом рентгенофлуоресцентной спектрометрии. Анализ микропримесей позволит выявить место происхождения сырья: известно, что низкое содержание серы указывает на балтийский янтарь.

Сам факт того, что в Булгаре была «русская» янтарная мастерская, указывает на довольно глубокую интеграцию Орды с русскими землями и относительно бесконфликтное проживание групп русских на ее территории.

Дело в том, что ювелирные мастерские того времени использовали труд свободных людей, причем мастера по редким материалам (типа янтаря) часто были состоятельны и выбирали те места, где спрос на их продукцию был максимален. Как материал для украшений янтарь был распространен в прибалтийском регионе, но на Востоке он представлял собой редкость. Если на него был спрос в Булгаре, значит, типичные для русских земель украшения были хорошо знакомы населению Орды.

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