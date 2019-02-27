Организаторы Евровидения прокомментировали отказ Украины от конкурса

Источник: European Broadcasting Union / Florian Wieder

Ранее украинская Национальная телерадиокомпания (НОТУ) сообщила, что в этом году страна не будет отправлять своего представителя на мероприятие в Израиле.

В EBU выразили сожаление в связи с таким решением Киева. Организаторы Евровидения также отметили, что ведут переговоры об участии Украины в конкурсе в следующем году.

Ранее четыре финалиста отбора отказались ехать на песенный конкурс.

Изначально в финале отбора победила певица Maruv. Однако она оказалась в центре скандала из-за выступлений в России. Певица написала в Instagram, что не хочет сковывать себя кабальными условиями договора. По ее словам, она не захотела выступать с лозунгами, превращая свое пребывание на конкурсе в промоакции украинских политиков.

В частности, договор обязывал певицу не общаться с прессой без согласования с Национальной общественной телерадиокомпанией Украины (НОТУ), выполнять любые ее требования, незамедлительно передать права на песню «и еще много чего абсурдного».

При этом НОТУ не собиралась оказывать певице финансовую поддержку, организовывать промо и даже помогать в оформлении визы.

После этого представлять Украину предложили занявшей на отборе второе место группе Freedom-Jazz girls band. Артисты также отказались, уточнив, что находятся на стадии подписания контракта с европейским промоутером и ведут переговоры о гастролях.

Третье место в национальном отборе заняла группа Kazka. В группе заявили, что хотели бы участвовать, но им не нужна «победа любой ценой».