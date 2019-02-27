Организаторы Евровидения прокомментировали отказ Украины от конкурса
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Европейский вещательный союз (EBU) прокомментировал решение Украины отказаться от участия в конкурсе в 2019 году.
МОСКВА, 27 фев — РИА Новости. Европейский вещательный союз (EBU) прокомментировал решение Украины отказаться от участия в конкурсе в 2019 году.
Ранее украинская Национальная телерадиокомпания (НОТУ) сообщила, что в этом году страна не будет отправлять своего представителя на мероприятие в Израиле.
В EBU выразили сожаление в связи с таким решением Киева. Организаторы Евровидения также отметили, что ведут переговоры об участии Украины в конкурсе в следующем году.
Ранее четыре финалиста отбора отказались ехать на песенный конкурс.
Изначально в финале отбора победила певица Maruv. Однако она оказалась в центре скандала
В частности, договор обязывал певицу не общаться с прессой без согласования с Национальной общественной телерадиокомпанией Украины (НОТУ), выполнять любые ее требования, незамедлительно передать права на песню «и еще много чего абсурдного».
При этом НОТУ не собиралась оказывать певице финансовую поддержку, организовывать промо и даже помогать в оформлении визы.
После этого представлять Украину предложили занявшей на отборе второе место группе
Третье место в национальном отборе заняла группа Kazka. В группе заявили, что хотели бы участвовать, но им не нужна «победа любой ценой».
После этого группа Brunettes Shoot Blondes, занявшая на отборе четвертое место, заявила, что не будет представлять Украину на конкурсе, если им предложат. По словам музыкантов, так как они не выиграли нацотбор, это «не их поездка».
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