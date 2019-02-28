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03:27 (мск), источник: РИА Новости

У Малашенко не было брачного контракта с бывшей супругой

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Медиаменеджер Игорь Малашенко, который занимался разделом имущества с бывшей женой Еленой Пивоваровой, не заключал с ней брачного контракта, заявил РИА Новости его адвокат Джулиан Генри Лоуэнфельд.

Источник: РИА Новости

В понедельник стало известно о смерти Малашенко. По предварительным данным, сооснователь НТВ скончался в результате повешения. Как сообщали некоторые СМИ, Малашенко сильно беспокоили развод с Еленой Пивоваровой и ситуация с имуществом. По сообщениям СМИ, Пивоварова требовала 80% при разделе собственности.

«Его бывшая жена Елена претендовала на львиную долю его имущества, 80%. Сейчас время траура, мне не хочется говорить что бы то ни было отрицательное о ком бы то ни было, но Елена хотела такую долю», — сказал Лоуэнфельд.

«Мы возражали против такой позиции, просили разделить имущество пополам, учитывая, что он и так содержал ребенка», — отметил он.

«Но теперь Игорь ушел, раздел имущества, если он будет в каком-то виде происходить, будет вестись в рамках нового процесса. Все начинается заново», — отметил адвокат. По его словам, у Малашенко «не было с Еленой брачного договора».

«Они же женились в Советском Союзе, тогда никто не заключал такие договоры», — указал Лоуэнфельд.

«Я не знаю, было ли у него завещание. Я говорил ему, что необходимо его составить, но сделал ли он его, я не знаю», — добавил он.

Малашенко был одним из создателей телекомпании НТВ. В 1996 году он стал одним из руководителей избирательной кампании первого президента РФ Бориса Ельцина. Спустя 22 года Малашенко возглавил штаб телеведущей Ксении Собчак, которая выдвинула свою кандидатуру на выборах президента России 2018 года.

Скончался один из основателей телекомпании НТВ Игорь Малашенко
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