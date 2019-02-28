У Малашенко не было брачного контракта с бывшей супругой

Источник: РИА Новости

В понедельник стало известно о смерти Малашенко. По предварительным данным, сооснователь НТВ скончался в результате повешения. Как сообщали некоторые СМИ, Малашенко сильно беспокоили развод с Еленой Пивоваровой и ситуация с имуществом. По сообщениям СМИ, Пивоварова требовала 80% при разделе собственности.

«Его бывшая жена Елена претендовала на львиную долю его имущества, 80%. Сейчас время траура, мне не хочется говорить что бы то ни было отрицательное о ком бы то ни было, но Елена хотела такую долю», — сказал Лоуэнфельд.

«Мы возражали против такой позиции, просили разделить имущество пополам, учитывая, что он и так содержал ребенка», — отметил он.

«Но теперь Игорь ушел, раздел имущества, если он будет в каком-то виде происходить, будет вестись в рамках нового процесса. Все начинается заново», — отметил адвокат. По его словам, у Малашенко «не было с Еленой брачного договора».

«Они же женились в Советском Союзе, тогда никто не заключал такие договоры», — указал Лоуэнфельд.

«Я не знаю, было ли у него завещание. Я говорил ему, что необходимо его составить, но сделал ли он его, я не знаю», — добавил он.