Над учеными поставили эксперимент

Сообщение о прекращении финансирования появилось вчера на официальном сайте РНФ (создан в 2013 году для распределения бюджетных грантов). В нем говорится, что фонд так и не получил зарезервированную в федеральном бюджете субсидию на «проекты по приоритетным направлениям научно-технологического развития». Накануне директор РНФ Александр Хлунов направил письмо (есть в распоряжении «Ъ») руководителям пострадавших от задержки научных проектов. В документе называется точная сумма отсутствующих средств — 7,3 млрд руб. Господин Хлунов уточнил, что приостановка касается госпрограмм «Проведение исследований научными группами под руководством молодых ученых» (на сайте РНФ говорится, что в ней заявлено 313 проектов) и «Проведение исследований научными лабораториями мирового уровня» (данных о количестве проектов нет). По словам господина Хлунова, задержка связана с отсутствием соглашения о выплатах между РНФ и Минобрнауки.



В пресс-службе Минобрнауки сообщили «Ъ», что не могут заключить соглашение с РНФ, поскольку Минфин заблокировал «лимиты бюджетных обязательств» из-за отсутствия необходимого правительственного постановления. В ведомстве подчеркнули, что правительственное постановление было утверждено еще 21 февраля, о чем Минфину было направлено уведомление. Вчера «Ъ» не удалось получить от Министерства финансов комментарий о причинах задержки снятия блокировки лимитов.



Ученые утверждают, что даже кратковременная приостановка финансирования может серьезно отразиться на исследованиях. В Институте прикладной физики РАН (ИПФ РАН) сообщили «Ъ» о задержке примерно 25 млн руб. по десяти грантам для молодых ученых. Старший научный сотрудник Александр Цветков рассказал, что объем финансирования по его гранту составляет 5 млн руб., из которых 2,5 млн руб. поступили в 2018 году, еще 2,5 млн руб. должны были поступить в январе-феврале 2019 года. «Фактически до отчета по грантам РНФ остается три месяца. Мы рассчитывали закупить оборудование, провести эксперимент, отчитаться по работам этого года и создать задел на продолжение работ по гранту. Нам нужно быть уверенными, что средства поступят. Формулировка, с которой РНФ выступил сегодня, сообщив о приостановлении финансирования, не обнадеживает», — рассказал ученый. По его словам, если отчет по гранту не будет сдан вовремя, то финансирование по проекту, который изначально рассчитан на три года, не продлят. Он также добавил, что на долю грантов приходится от половины до двух третей зарплаты научных сотрудников.



Елизавета Михальченко, Александра Викулова, Александр Черных