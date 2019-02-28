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10:19 (мск), источник: РИА Новости

В Минпромторге рассказали, что будет продаваться в киосках и ларьках

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. В киосках и ларьках, которые могут вернуть на улицу российских городов, будут продаваться товары повседневного потребления. Об этом RT рассказал замглавы министерства промышленности и торговли Виктор Евтухов.

Источник: РИА Новости

Чиновник отметил, что реализация сигарет и алкоголя в нестационарных торговых объектах не предусмотрена. В целом же, определенного списка товаров нет: у каждого ларька будет своя «специализация», на усмотрение хозяина.

Замминистра подчеркнул, что малые форматы торговли зачастую становятся единственными гарантированными каналами сбыта для местных производителей. Они обеспечивают население свежими фруктами и овощами, мясом, хлебом, кондитерскими изделиями, причем приобрести продукты можно рядом с домом и по приемлемым ценам.

В конце прошлого года в Госдуму внесли законопроект о совершенствовании регулирования нестационарной и развозной торговли. Документ входит в национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

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