В Минпромторге рассказали, что будет продаваться в киосках и ларьках

Чиновник отметил, что реализация сигарет и алкоголя в нестационарных торговых объектах не предусмотрена. В целом же, определенного списка товаров нет: у каждого ларька будет своя «специализация», на усмотрение хозяина.
Замминистра подчеркнул, что малые форматы торговли зачастую становятся единственными гарантированными каналами сбыта для местных производителей. Они обеспечивают население свежими фруктами и овощами, мясом, хлебом, кондитерскими изделиями, причем приобрести продукты можно рядом с домом и по приемлемым ценам.
В конце прошлого года в Госдуму внесли законопроект о совершенствовании регулирования нестационарной и развозной торговли. Документ входит в национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».