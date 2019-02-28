В Минпромторге рассказали, что будет продаваться в киосках и ларьках

Источник: РИА Новости

Чиновник отметил, что реализация сигарет и алкоголя в нестационарных торговых объектах не предусмотрена. В целом же, определенного списка товаров нет: у каждого ларька будет своя «специализация», на усмотрение хозяина.

Замминистра подчеркнул, что малые форматы торговли зачастую становятся единственными гарантированными каналами сбыта для местных производителей. Они обеспечивают население свежими фруктами и овощами, мясом, хлебом, кондитерскими изделиями, причем приобрести продукты можно рядом с домом и по приемлемым ценам.