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10:32 (мск), источник: Интерфакс

Совет судей РФ предложил наказывать за «скандализацию правосудия»

Москва. 28 февраля. INTERFAX.RU — Глава Совета судей Виктор Момотов предлагает ввести ответственность за «скандализацию правосудия», под которой понимается манипулирование общественным мнением для оказания давления на суд или умаления авторитета судебной власти.

Источник: AP 2019

«Очевидно, назрела необходимость поставить на общественное обсуждение вопрос введения ответственности за “скандализацию” правосудия. Мы готовы подключиться к этой дискуссии, в том числе в рамках рассматриваемых сегодня законодательных инициатив, связанных с установлением административной ответственности за неуважение к институтам власти», — сказал В. Момотов на заседании клуба имени Д. Н. Замятнина.

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По его словам, в англо-саксонской правовой системе под «скандализацией» понимается любое действие или опубликованная информация, рассчитанные на то, чтобы понизить авторитет судьи, повлиять на его решение, «особенно если осуществляется беспорядочная и необоснованная критика, подрывающая доверие общественности к процессу отправления правосудия».

В России, отметил председатель Совета судей, наказания за такие действия нет. В результате судьи, скованные этическими нормами, считает Момотов, «оказываются практически беззащитными перед лицом лжи, распространяемой недобросовестными средствами массовой информации».

По его словам, за рубежом за «скандализацию правосудия» часто предусматривается лишение свободы и крупный штраф. Например, во Франции за это грозит до 6 месяцев лишения свободы и штраф в 7,5 тыс. евро, а в Англии за неуважение к суду грозит тюремное заключение до 1 месяца и штраф в 2,5 тыс. фунтов.

При этом привлечение к ответственности осуществляется в упрощенном порядке по инициативе самого суда, то есть без стандартной процедуры возбуждения уголовного дела правоохранительными органами, обратил внимание Момотов.

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