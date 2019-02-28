Под тюрьмой Алькатрас нашли тайный ход

Ученые из Бингемтонского университета обнаружили под знаменитой американской тюрьмой Алькатрас остатки бомбоубежища, земляной ход и кирпичный туннель.

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Алькатрас — остров в заливе Сан-Франциско. В 19 веке здесь находилась военная крепость, вскоре переоборудованная под тюрьму. В начале 20-го века старый форт снесли и построили новое здание для заключенных. Тюрьма в Алькатрасе существовала до 1963 года. Здесь отбывали заключение многие знаменитые гангстеры, такие как Аль Капоне и Пулемётный Келли. Сейчас на острове действует музей.

Археологов из Университета Бингемтона заинтересовало, не сохранились ли под зданием начала 20 века остатки военного форта. Они использовали наземное лазерное сканирование, радиолокационные данные и оцифровку старых карт с привязкой их к системе координат.

Земляной ход, а также туннель из кирпичной кладки со сводчатым потолком и вентиляционные каналы проходили с востока на запад под тюремной площадкой для отдыха. Археолог Тимоти де Смет признался, что был шокирован, обнаружив эти исторические сооружения в таком хорошем состоянии. Над некоторыми из участков были залиты слои бетона, что, очевидно, уменьшило эрозию.

Исследователи надеются, что открытия станут доступны посетителям музея.

Отчет о находке вскоре будет опубликован в Journal of Cultural Heritage.