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11:27 (мск), источник: Mail.ru Новости

Где находится «русская Атлантида» (фото)

Более 3,5 тысяч квадратных километров земли ушли под воду.

Несколько десятилетий назад в Ярославской области находился небольшой город Молога, в котором проживало около 7 тысяч человек. Первые упоминания о нем датированы 1770-ми годами. Практически сразу там начал процветать рыбный промысел, и город стал важным торговым центром.

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Но все изменилось в 40-х годах прошлого века, когда советское правительство приняло постановление о строительстве Рыбинского и Угличского гидроузлов.

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Чтобы построить Рыбинское водохранилище, понадобилось затопить 3645 квадратных километров лесов, 663 деревни, 40 церквей, 3 монастыря и ту самую Мологу. Более 130 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома — на их переселение и полное опустошение земель ушло 4 года.

К 1946 году город Молога полностью ушел под воду.
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Из-за такого печального конца Мологу часто называют «русской Атлантидой». На месте затопленного города сейчас проводятся подводные экскурсии, а менее экстремально настроенные туристы могут посмотреть на верхушку церкви, которая выглядывает из-под воды.

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Кстати, в засушливые годы и при большом оттоке воды в конце лета и осенью Молога частично выходит на поверхность — из воды показываются остатки домов, цоколь собора, а иногда даже кладбищенские памятники.

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