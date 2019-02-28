Где находится «русская Атлантида» (фото)
Более 3,5 тысяч квадратных километров земли ушли под воду.
Более 3,5 тысяч квадратных километров земли ушли под воду.
Несколько десятилетий назад в Ярославской области находился небольшой город Молога, в котором проживало около 7 тысяч человек. Первые упоминания о нем датированы 1770-ми годами. Практически сразу там начал процветать рыбный промысел, и город стал важным торговым центром.
Но все изменилось в 40-х годах прошлого века, когда советское правительство приняло постановление о строительстве Рыбинского и Угличского гидроузлов.
Чтобы построить Рыбинское водохранилище, понадобилось затопить 3645 квадратных километров лесов, 663 деревни, 40 церквей, 3 монастыря и ту самую Мологу. Более 130 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома — на их переселение и полное опустошение земель ушло 4 года.
Кстати, в засушливые годы и при большом оттоке воды в конце лета и осенью Молога частично выходит на поверхность — из воды показываются остатки домов, цоколь собора, а иногда даже кладбищенские памятники.