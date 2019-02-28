Ученые установили, что неандертальцы не были сутулыми
Специалисты установили, что у неандертальцев были изогнутые поясничные отделы позвоночника и шея — такие же, как и у современных людей.
Специалисты установили, что у неандертальцев были изогнутые поясничные отделы позвоночника и шея — такие же, как и у современных людей.
ЖЕНЕВА, 28 февраля. /ТАСС/. Неандертальцы своей осанкой и вертикальным положением тела были похожи на современных людей, а не на сутулых обезьяноподобных существ, какими их нередко изображали на рисунках и иллюстрациях. К такому выводу пришли специалисты Цюрихского университета, изучившие с помощью методов компьютерной реконструкции костные останки неандертальцев.
Согласно научным данным, неандертальцы жили на Земле на протяжении сотен тысяч лет, а примерно 40 тыс. лет назад их следы теряются. «Вертикальная, хорошо сбалансированная осанка является определяющей характеристикой человека разумного (лат. — Homo sapiens). Тогда как в противоположность ему, первые реконструкции неандертальцев, осуществленные в начале ХХ века, изображали их как лишь частично прямоходящих. Эти реконструкции основывались на исследовании в значительной степени сохранившегося скелета пожилого
Виртуальная реконструкция этого скелета, проведенная возглавляемой Мартином Хауслером группой исследователей из Цюрихского университета Мартина Хауслера при участии их коллег из США, показала, что как у неандертальца из Ла-Шапель-о-Сен, так и у его сородичей были в целом изогнутые поясничные отделы позвоночника и шея — такие же, как и у современного человека.
Как пояснил Хауслер, «нагрузка на тазобедренный сустав и расположение таза не отличаются от тех, что у нас».
«В целом едва ли имеются