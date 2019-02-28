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12:14 (мск), источник: ТАСС

Ученые установили, что неандертальцы не были сутулыми

Специалисты установили, что у неандертальцев были изогнутые поясничные отделы позвоночника и шея — такие же, как и у современных людей.

Источник: AP 2019

ЖЕНЕВА, 28 февраля. /ТАСС/. Неандертальцы своей осанкой и вертикальным положением тела были похожи на современных людей, а не на сутулых обезьяноподобных существ, какими их нередко изображали на рисунках и иллюстрациях. К такому выводу пришли специалисты Цюрихского университета, изучившие с помощью методов компьютерной реконструкции костные останки неандертальцев.

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Согласно научным данным, неандертальцы жили на Земле на протяжении сотен тысяч лет, а примерно 40 тыс. лет назад их следы теряются. «Вертикальная, хорошо сбалансированная осанка является определяющей характеристикой человека разумного (лат. — Homo sapiens). Тогда как в противоположность ему, первые реконструкции неандертальцев, осуществленные в начале ХХ века, изображали их как лишь частично прямоходящих. Эти реконструкции основывались на исследовании в значительной степени сохранившегося скелета пожилого мужчины-неандертальца, обнаруженного в Ла-Шапель-о-Сен во Франции», — говорится на сайте Цюрихского университета. Упомянутый скелет был найден в 1908 году в пещере Буфия-Боневаль.

Виртуальная реконструкция этого скелета, проведенная возглавляемой Мартином Хауслером группой исследователей из Цюрихского университета Мартина Хауслера при участии их коллег из США, показала, что как у неандертальца из Ла-Шапель-о-Сен, так и у его сородичей были в целом изогнутые поясничные отделы позвоночника и шея — такие же, как и у современного человека.

При компьютерной реконструкции таза специалисты констатировали, что и расположение крестца тоже совпадает с характерными особенностями анатомии ныне живущих людей. Следы износа тазобедренного сустава тоже ясно говорят о прямой осанке, похожей на осанку современных людей.

Как пояснил Хауслер, «нагрузка на тазобедренный сустав и расположение таза не отличаются от тех, что у нас».

«В целом едва ли имеются какие-либо свидетельства того, что у неандертальцев была фундаментально отличающаяся [от нас] анатомия, — заявил журналистам швейцарский ученый. — Настало время признать основополагающие схожести между неандертальцами и современными людьми».

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