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13:16 (мск), источник: РИА Новости

Ученые выяснили, где акулы чаще всего нападают на людей

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Частота нападений акул на человека заметно выросла за последние полвека. Ученые проанализировали причины этого, определили наиболее опасные места для пляжного отдыха и опубликовали статью в журнале PLoS One.

Источник: PIRO4D/СС0

«После “нашествия” акул на Северную Каролину в 2015 году я заинтересовался тем, насколько часто случаются их атаки в разных уголках мира. Мы учли в нашем анализе не только число нападений этих рыб, но и плотность населения для вычисления точного числа подобных инцидентов», — рассказывает Стивен Мидуэй (Stephen Midway) из университета Луизианы в Батон-Руже (США).

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Акулы давно считаются одним из главных «врагов» моряков, туристов и прочих людей, по каким-то причинам решившим окунуться в воды тропических или даже умеренных морей и океанов. Каждый год власти прибрежных стран фиксируют примерно около сотни нападений этих хищников на человека, около 10% которых заканчиваются смертельным исходом.

В последние годы акулы начали совершать неожиданные «нашествия» на те уголки Земли, где их раньше не встречали и где местные жители не имеют опыта «общения» с этими обитателями морей. К примеру, нечто похожее произошло в российском Приморье в 2011 году, в результате чего пострадало три жителя региона, а в 2015 году хищницы начали терроризировать берега Северной Каролины.

Эти неожиданные столкновения акул и людей, как сегодня считают океанологи, обычно бывают связаны с глобальным потеплением и экстремальными погодными явлениями, заставляющими рыб искать новые источники пищи или спасаться от перегрева в более холодных водах умеренных широт.

Мидуэй и его коллеги решили выяснить, как поменялись глобальные тренды в частоте «рандеву» акул и их двуногих жертв за последние полвека, проанализировав статистику, которую собирали медицинские и социальные службы 14 стран, где чаще всего происходили атаки акул в прошлом.

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В целом, частота нападений акул заметно выросла за последние 50 лет, однако этот рост был крайне нестабильным и неравномерным. Более того, ученые зафиксировали серьезные различия в том, как менялась частота нападения акул и общее число их атак в разных прибрежных странах.

К примеру, вероятность «встречи» с акулой заметно упала для пляжей Папуа-Новой Гвинеи, островов Фиджи, Эквадора и Мексики, и резко выросла в Австралии, США, Южной Африке и Египте.

Этот анализ раскрыл несколько интересных вещей помимо общего числа нападений акул на человека. К примеру, вопреки устоявшимся стереотипам, чаще всего акулы атакуют не ныряльщиков, а сёрферов и людей, просто плавающих по поверхности моря.

Вдобавок, ученые обнаружили, что доля смертельных исходов в подобных «рандеву» была выше для тех государств, в чьих водах акулы появлялись редко.

Как предполагают американские океанологи, это связано с тем, что местные жители и туристы не были знакомы с этими рыбами и не знали, как от них можно обороняться.

Как надеются Мидуэй и его коллеги, собранные ими данные и их модели помогут властям туристических регионов лучше понимать то, насколько сильно им угрожают акулы, и предпринимать соответствующие меры.

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