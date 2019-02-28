Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кассеты вновь захватывают рынок
«Неожиданный» штраф в 1000 рублей: уже с 1 марта
Несуществующая беременность спасла женщине жизнь
9-летняя дочь Ксении Бородиной пытается получить работу на ТВ
10 правил жизни в квартире с тещей или свекровью
Песнь льда и воздухаКак выглядит из космоса планета Земля?
На видео с вечеринки Меган Маркл нашли намек на пол ее будущего ребенка
Невролог предостерег родителей от массажа
Почему дергается глаз и что с этим делать?
Врач посоветовал дарить мужчинам секс вместо носков
Крутого казахстанца арестовали. Криминал на ЧМ-2019 по лыжам
«Игра шла, как мы хотели»: как «Барса» уничтожила «Реал»
Актер узнал о болезни прямо на съемочной площадке
Ошибка в приготовлении кофе: становится кислым
Ученые назвали точную дату конца света
Сенсационная находка на Марсе удивила ученых
Коты, которые идеально вписались в интерьер: фото
Как выглядит внутри квартира за 2 миллиарда рублей
Фоторепортажи
10Пещерный голод: как исчезают дома троглодитов
10В Ханое завершился саммит США-КНДР
13:46 (мск), источник: Mail.ru Новости

Американский ветеран стал самым популярным дедушкой интернета

А все благодаря его милой просьбе.

Ветеран Второй мировой войны из США Джо Куба в начале марта будет отмечать свой 100-летний юбилей. Последние годы Джо живет в доме престарелых Brookdale Midwestern, и в разговоре с его сотрудниками дедушка обмолвился, что хотел бы получить на день рождения 100 открыток — по количеству своих лет.

Ему помогли написать плакат с просьбой и адресом и опубликовали снимок на странице Brookdale Midwestern на Facebook, откуда пост за считанные дни переместился и в другие соцсети.

Во время загрузки произошла ошибка.

Пользователи Facebook, Instagram и Twitter со всего мира принялись публиковать поздравления под хэштегом #joecuba и отправлять ветерану письма, открытки, цветы и подарки.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Всего за неделю после публикации Джо получил более 10 тысяч писем и посылок от совершенно незнакомых людей со всего мира. И поздравления продолжают приходить.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Сотрудники дома престарелых почти ежедневно публикуют фотоотчеты, на которых Джо перебирает письма и подарки, и отмечают, что еще никогда не видели его таким счастливым.

Во время загрузки произошла ошибка.

Читайте также

Кремль ответил на требование США раскрыть активы Путина
«Одного лыжника поймали с иглой в руке». Что происходит на ЧМ
Российское грузовое судно врезалось в мост в Пусане
Управделами президента объяснило закупку сигарет на 19 миллионов
Что изменится в жизни россиян с марта 2019 года
Туктамышева: Вы убили маленькую наивную девочку внутри меня
Ассоциация: Причины смерти российского бойца выясняются
Спорт
Крутого казахстанца арестовали. Криминал на ЧМ-2019 по лыжам Полиция Австрии и Германии провела совместный антидопинговый рейд в Зеефельде. Будет совсем печально, если гениальный лыжник Алексей Полторанин попадет в тюрьму
Hi-Tech
Производители возвращают смартфонам кнопки На MWC 2019 дебютировало сразу несколько устройств с физическими клавиатурами.
Авто
«Неожиданный» штраф в 1000 рублей: уже с 1 марта С 1 марта камеры видеофиксации начнут штрафовать водителей за новое нарушение — выезд на так называемую «вафельную разметку». Насколько опасна угроза для водителей? И какие штрафы нам будут приходить?
Кино
Певцов и Дроздова поддержали Серебрякова на премьере «Ван Гогов» В Москве представили драму о непростых взаимоотношениях смертельно больного дирижера и его сына-эмигранта
Недвижимость
Генеральная уборка закрытых станций метро: фотогалерея
Как выглядит внутри особняк возле Храма Христа Спасителя
В Москве начался бум аренды квартир. Что теперь будет с ценами?
Что грозит тем, кто сдает квартиру неофициально?
Дети
Кейт Миддлтон и принц Уильям сыграли в футбол с детьми Герцог и герцогиня Кембриджские прибыли в Ирландию.
Все о ремонте
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Как обустроить полноценную детскую в гостиной (фото)
Интерьер квартиры в знаменитом Толстовском доме
Дерево и камень — идеальное сочетание для загородного дома
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь