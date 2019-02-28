Американский ветеран стал самым популярным дедушкой интернета
А все благодаря его милой просьбе.
А все благодаря его милой просьбе.
Ветеран Второй мировой войны из США Джо Куба в начале марта будет отмечать свой 100-летний юбилей. Последние годы Джо живет в доме престарелых Brookdale Midwestern, и в разговоре с его сотрудниками дедушка обмолвился, что хотел бы получить на день рождения 100 открыток — по количеству своих лет.
Ему помогли написать плакат с просьбой и адресом и опубликовали снимок на странице Brookdale Midwestern на Facebook, откуда пост за считанные дни переместился и в другие соцсети.
Пользователи Facebook, Instagram и Twitter со всего мира принялись публиковать поздравления под хэштегом #joecuba и отправлять ветерану письма, открытки, цветы и подарки.
Всего за неделю после публикации Джо получил более 10 тысяч писем и посылок от совершенно незнакомых людей со всего мира. И поздравления продолжают приходить.
Сотрудники дома престарелых почти ежедневно публикуют фотоотчеты, на которых Джо перебирает письма и подарки, и отмечают, что еще никогда не видели его таким счастливым.