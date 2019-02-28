Медведев пообещал выплаты пенсионерам сверх прожиточного минимума до 1 июля

«Мы рассчитываем, что эти изменения будут одобрены Государственной думой уже в весеннюю сессию, неработающие пенсионеры получат перерасчет с 1 января 2019 года, и деньги будут выплачены не позднее 1 июля текущего года», — сказал господин Медведев на заседании правительства.

Сейчас неработающие пенсионеры, выплаты которым ниже прожиточного минимума, получают социальную доплату к пенсии с тем, чтобы в сумме их материальное обеспечение достигало величины прожиточного минимума пенсионера (8,4 тыс. руб. в 2018 году). При этом по действующим правилам ежегодная индексация выплат происходит без учета прожиточного минимума, поэтому каждая новая индексация увеличивает размер пенсии, но уменьшает размер социальной доплаты. В результате размер получаемых пенсионером средств после индексации может не измениться. Во время послания Федеральному собранию Владимир Путин поручил немедленно сделать перерасчет и проиндексировать пенсии и ежегодные денежные выплаты сверх уровня прожиточного минимума.