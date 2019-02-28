В Россельхознадзоре объяснили, зачем чиновник читал «приговор» сыру

«Согласно пункту 4 Правил, процесс уничтожения продукции в обязательном порядке фиксируется при помощи видеозаписи. В соответствии с пунктом 5 Правил, акт уничтожения запрещенной к ввозу продукции содержит сведения о виде и количестве <…>, месте, дате, времени и способе ее уничтожения. Должностное лицо <…> зачитывает акт, что позволяет однозначно идентифицировать изъятые товары, а также подтвердить факт их уничтожения», — пояснили в Россельхознадзоре.