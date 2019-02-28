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17:01 (мск), источник: РИА Новости

В Россельхознадзоре объяснили, зачем чиновник читал «приговор» сыру

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Чиновник из саратовского отделения Россельхознадзора зачитывал бумаги перед уничтожением санкционной продукции, так как это требовал закон. Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщили в региональном управлении ведомства.

«Согласно пункту 4 Правил, процесс уничтожения продукции в обязательном порядке фиксируется при помощи видеозаписи. В соответствии с пунктом 5 Правил, акт уничтожения запрещенной к ввозу продукции содержит сведения о виде и количестве <…>, месте, дате, времени и способе ее уничтожения. Должностное лицо <…> зачитывает акт, что позволяет однозначно идентифицировать изъятые товары, а также подтвердить факт их уничтожения», — пояснили в Россельхознадзоре.

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Ранее в Сети появилось видео, на котором начальник отдела государственного ветеринарного надзора управления Россельхознадзора по Саратовской области Жасхайрат Керешев перед процедурой уничтожения нелегального сыра зачитывает документ о запрете на ввоз такой продукции в страну. После этого коробки с сыром отправляются в печь.

Интернет-пользователей позабавила такая процедура. Выступление чиновника назвали «вынесением приговора сыру».

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