Девушки из конной полиции пригласили Путина посмотреть, как они несут службу

Источник: РИА "Новости"

Небольшую выставку устроили в здании МВД в Москве на Житной улице, где в четверг проходит коллегия ведомства.

Интерес главы государства вызвал, в частности, электрошокер-пистолет с пятью зарядами, который выстреливает на расстояние до шести метров и затем поражает злоумышленника электрическим зарядом.

Читайте также Путин поставил задачи МВД

Путин взял образец в руки и осмотрел его.

Еще одной заинтересовавшей Путина новинкой стал перспективный образец нового армейского пистолета. Оружие, как сообщили журналистам, уже прошло государственные испытания.

Также президент осмотрел стенд подразделений конной и туристической полиции, где поговорил с женщинами, служащими в соответствующих подразделениях.