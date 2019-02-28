Девушки из конной полиции пригласили Путина посмотреть, как они несут службу
Президент РФ Владимир Путин перед коллегией МВД осмотрел перспективные российские образцы оружия, передает ТАСС.
Президент РФ Владимир Путин перед коллегией МВД осмотрел перспективные российские образцы оружия, передает ТАСС.
Небольшую выставку устроили в здании МВД в Москве на Житной улице, где в четверг проходит коллегия ведомства.
Интерес главы государства вызвал, в частности,
Путин взял образец в руки и осмотрел его.
Еще одной заинтересовавшей Путина новинкой стал перспективный образец нового армейского пистолета. Оружие, как сообщили журналистам, уже прошло государственные испытания.
Также президент осмотрел стенд подразделений конной и туристической полиции, где поговорил с женщинами, служащими в соответствующих подразделениях.
«Вы из конной полиции?» — спросил он у девушек в форме, а те в ответ пригласили его приехать и посмотреть, как они несут службу.