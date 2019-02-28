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15:10 (мск), источник: Газета.Ру

Девушки из конной полиции пригласили Путина посмотреть, как они несут службу

Президент РФ Владимир Путин перед коллегией МВД осмотрел перспективные российские образцы оружия, передает ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

Небольшую выставку устроили в здании МВД в Москве на Житной улице, где в четверг проходит коллегия ведомства.

Интерес главы государства вызвал, в частности, электрошокер-пистолет с пятью зарядами, который выстреливает на расстояние до шести метров и затем поражает злоумышленника электрическим зарядом.

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Путин взял образец в руки и осмотрел его.

Еще одной заинтересовавшей Путина новинкой стал перспективный образец нового армейского пистолета. Оружие, как сообщили журналистам, уже прошло государственные испытания.

Также президент осмотрел стенд подразделений конной и туристической полиции, где поговорил с женщинами, служащими в соответствующих подразделениях.

«Вы из конной полиции?» — спросил он у девушек в форме, а те в ответ пригласили его приехать и посмотреть, как они несут службу.

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