Дружба пакистанца и индийца на фоне вражды их стран растрогала соцсети

Два друга держали листок бумаги, на котором было написано, что таких людей, как они, много. Пользователи похвалили мужчин и посчитали, что «хорошее инопланетное вторжение» могло бы объединить людей еще сильнее. «Правда ли, что пакистанцы трясут своей головой, обозначая “нет”, но имеют в виду “да”?» — воспользовался возможностью и задал вопрос юзер с ником StringSurfer1. Автор публикации siiidharth подтвердил это, добавив, что жители Пакистана и Индии похожи и во многих других аспектах.