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16:02 (мск), источник: Lenta.Ru

Дружба пакистанца и индийца на фоне вражды их стран растрогала соцсети

Дружба индийца и пакистанца из Дубая, которые признались в отсутствии ненависти к друг к другу, восхитила пользователей сети.

Фотографию с довольными приятелями из Пакистана и Индии опубликовали на Reddit.

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Два друга держали листок бумаги, на котором было написано, что таких людей, как они, много. Пользователи похвалили мужчин и посчитали, что «хорошее инопланетное вторжение» могло бы объединить людей еще сильнее. «Правда ли, что пакистанцы трясут своей головой, обозначая “нет”, но имеют в виду “да”?» — воспользовался возможностью и задал вопрос юзер с ником StringSurfer1. Автор публикации siiidharth подтвердил это, добавив, что жители Пакистана и Индии похожи и во многих других аспектах.

Другой комментатор с ником Krynorg обвинил в разделении народов Индии, Пакистана и Бангладеш политиков, которые пришли к власти после обретения странами независимости от Великобритании. Некоторые пользователи переключились с обсуждения проблем двух стран на обмен мнениями по поводу индийского чая.

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