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16:57 (мск), источник: Lenta.Ru

Подсчитаны масштабы гендерного неравенства в России

Российские женщины наделены только тремя четвертями тех прав, что есть у мужчин. Аналогичная ситуация складывается, например, в развивающихся странах Латинской Америки и Черной Африки. Об этом говорится в исследовании Всемирного банка «Женщины, бизнес и закон — 2019».

Источник: Reuters

Банк составил рейтинг гендерного неравенства. Чем больше баллов получила страна, тем выше в ней уровень равноправия мужчин и женщин. Россия набрала 73,13 балла из 100 возможных. Аналогичный результат получили Уганда, Бурунди и Марокко. У Украины и Белоруссии — по 78,75 балла, у Киргизии — 76,88, Казахстана — 75,63, Узбекистана — 70,63. В исследовании отмечается, что россиянки испытывают проблемы с трудоустройством, оплатой труда и ведением бизнеса. Также они не защищены от домашнего насилия.

Бельгия, Дания, Франция, Латвия, Швеция и Люксембург получили максимальный результат и набрали 100 баллов.

Это значит, что в этих странах женщины и мужчины абсолютно равны в правах. Отмечается, что такой прорыв все шесть государств сделали за десять лет.

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Самые низкие результаты — у стран Ближнего Востока и Северной Африки. В среднем местные женщины имеют не более половины возможностей мужчин. Наиболее низкие показатели — от 25 до 35 баллов — у Саудовской Аравии, ОАЭ, Судана, Ирана, Катара, Сирии, Кувейта и Иордании.

Наиболее значительные положительные изменения за последнее десятилетие произошли в Демократической республике Конго. Раньше у страны было 42,5 балла, сейчас — 70. Такой скачок вверх произошел благодаря новым законам, позволившим замужним женщинам владеть бизнесом и банковскими счетами, подписывать документы, устраиваться на работу и самой выбирать, где жить. Были отменены список запрещенных для женщин профессий и норма, по которой жена обязана подчиняться мужу. В трудовом кодексе прописали запрет на дискриминацию по половому признаку. Также серьезные трансформации коснулись Боливии, Гвинеи, Малави, Мальдив, Маврикия, Самоа, Замбии и Сан-Томе и Принсипи.

В рамках исследования эксперты банка проанализировали законы 187 стран и как некоторые из них отражаются на правах женщин. Для оценки были составлены 35 вопросов, распределенных по восьми категориям: свобода передвижения, трудоустройство, оплата труда, брак, рождение детей, имущественные права, ведение бизнеса и пенсия.

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