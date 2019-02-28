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16:38 (мск), источник: Mail.ru Новости

Поедающий пиццу парень влез в эфир адвоката Трампа (видео)

И влюбил в себя соцсети.

Майкл Коэн, бывший адвокат Дональда Трампа, давал комментарии журналистам после показаний в сенатском Комитете по разведке. Но главным в кадре оказался вовсе не он.

На заднем фоне изголодавшийся интерн, не замечая прямого эфира, стал нетерпеливо уплетать пиццу. Голодное выражение лица парня и его непосредственное наслаждение трапезой разоружают.

Отрывок из интервью мгновенно разлетелся в соцсетях, вызвав восторженные комментарии пользователей.

«Ешь так, будто никто не видит», — подписал видео один из пользователей. «Герой среди нас», — добавил второй. «Теперь я тоже хочу пиццу», — написали сразу несколько человек.

Еще на одном фрагменте видео видно, с каким нетерпением парень получает коробку с пиццей.

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