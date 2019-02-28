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19:34 (мск), источник: РИА Новости

Ученые рассказали, почему пожилым людям не стоит смотреть телевизор

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Люди в возрасте, проводящие у экранов телевизора больше трех часов в день, заметно быстрее теряют остроту ума и памяти, чем их сверстники, не увлекающиеся просмотром телепередач. К такому выводу пришли британские ученые, опубликовавшие статью в журнале Scientific Reports.

Источник: РИА "Новости"

«Мало кто интересовался тем, как телевидение влияет на жизнь пожилых людей. Что интересно, открытые нами эффекты особенно ярко проявлялись среди тех участников наблюдений, которые изначально обладали достаточно высоким уровнем интеллекта и остроты памяти», — рассказывает Эндрю Стэпто (Andrew Steptoe) из университетского колледжа Лондона (Великобритания).

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Ученые, обыватели и политики уже много десятилетий пытаются понять, как телевидение поменяло жизнь человечества и как его постоянный просмотр влияет на физическое и психологическое здоровье людей.

Как правило, подобные исследования фокусируются на том, как чрезмерное увлечение «голубым экраном» сказывается на развитии детей. К примеру, три года назад медики доказали, что даже относительно непродолжительные посиделки у телевизора заметно повышают вероятность развития ожирения у детсадовцев и резко увеличивают их шансы стать жертвой хулиганов после перехода в школу.

Стэпто и его коллега Дейзи Фанкорт (Daisy Fancourt) выяснили, что телевизор негативно влияет на работу не только неокрепшего организма детей, но и дряхлеющего тела и мозга взрослых. Они пришли к такому выводу, наблюдая за жизнью примерно 3,6 тысячи пожилых британцев на протяжении шести лет.

Они участвовали в проекте ELSA, направленном на изучении того, как процесс старения влияет на работу различных органов тела, в том числе и мозга. В его рамках ученые периодически всесторонне изучали состояние добровольцев и проводили достаточно подробные социальные опросы среди них.

Фанкорт и Стэпто разбили их на четыре группы — тех, кто почти не смотрел телевизора, тратя на это занятие меньше 2,5 часа в день, умеренных любителей «голубого экрана» (2,5−3,5 и 4,5−7 часов) и заядлых «тиви-манов», тратящих более семи часов в сутки на просмотр ТВ. Все они были в здравом уме и памяти на момент начала наблюдений и не страдали от хронических болезней.

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Периодически ученые посещали этих людей и просили их пройти простой тест на память и сообразительность — прослушать аудиозапись, состоявшую из десяти часто используемых слов, запомнить их и воспроизвести сразу или через несколько минут. В других случаях добровольцы должны были назвать максимальное число слов, связанных с определенными видами животных или породами домашних питомцев.

Как показали эти наблюдения, просмотр даже 3,5 часов телевизора в день заметно ухудшал память и сообразительность пожилых британцев. В среднем, их когнитивные способности стали на 32% хуже, чем у их сверстников, смотревших телевизор менее 2,5 часа в день. Для людей, постоянно смотревших ТВ, ситуация была еще хуже — острота их памяти и цепкость ума уменьшились почти в два раза сильнее, чем у первой группы добровольцев.

Пытаясь понять, с чем это связано, Степто и Фанкорт учли все возможные побочные факторы, способные повлиять на работу мозга любителей телевизора, в том числе и то, что сидячий образ жизни крайне плохо влияет на состояние сосудов головы и работу сердца в целом. Это несколько уменьшило «силу действия» телевизора, но не обнулило ее.

Почему телевидение ухудшает память и остроту ума у пожилых людей, ученые пока не знают, но у них есть две гипотезы, объясняющие этот феномен.

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С одной стороны, современное телевидение устроено таким образом, что зрители постоянно испытывают стресс, просматривая сцены насилия или какие-то другие неприятные события. Это ведет к постоянной выработке гормонов, негативно влияющих на работу центра памяти в нашем мозге.

С другой стороны, телезрители воспринимают информацию исключительно пассивно, почти никак не влияя и не взаимодействуя с телевизором. В личном общении и при пользовании интернетом человеку постоянно приходится формулировать запросы и озвучивать свои мысли, что может укреплять его память.

Как надеются ученые, дальнейшие наблюдения помогут им понять, что именно обусловило эту дегенерацию памяти и когнитивных способностей, и как с ней можно бороться.

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