Китайский экскаваторщик показал невероятные трюки (видео)

Машинист экскаватора из Китая может ковшом поставить куриное яйцо на горлышко бутылки, включить смартфон или зажечь фейерверк.
Ролик с безымянным виртуозом, вытворяющим все эти чудеса, распространило китайское информагентство Синьхуа. Ювелирная точность машиниста поразила пользователей соцсетей.
«Невероятно!» — пишут они.
«Китайцы — мастера точности», — заявил один из комментаторов.
Экскаваторы могут быть не только точным инструментом, но и орудием мести. Совсем недавно это доказал рабочий из Ливерпуля. Он разрушил экскаватором вход и лобби нового отеля, в строительстве которого сам принимал участие. Причиной такого поступка стала невыплаты зарплаты.