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17:42 (мск), источник: Mail.ru Новости

Китайский экскаваторщик показал невероятные трюки (видео)

Ювелирная точность машиниста.

Машинист экскаватора из Китая может ковшом поставить куриное яйцо на горлышко бутылки, включить смартфон или зажечь фейерверк.

Ролик с безымянным виртуозом, вытворяющим все эти чудеса, распространило китайское информагентство Синьхуа. Ювелирная точность машиниста поразила пользователей соцсетей.

«Невероятно!» — пишут они.

«Китайцы — мастера точности», — заявил один из комментаторов.

Экскаваторы могут быть не только точным инструментом, но и орудием мести. Совсем недавно это доказал рабочий из Ливерпуля. Он разрушил экскаватором вход и лобби нового отеля, в строительстве которого сам принимал участие. Причиной такого поступка стала невыплаты зарплаты.

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