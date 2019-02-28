Китайский экскаваторщик показал невероятные трюки (видео)

Экскаваторы могут быть не только точным инструментом, но и орудием мести. Совсем недавно это доказал рабочий из Ливерпуля. Он разрушил экскаватором вход и лобби нового отеля, в строительстве которого сам принимал участие. Причиной такого поступка стала невыплаты зарплаты.