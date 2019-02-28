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19:14 (мск), источник: РИА Новости

В Госдуме ответили на критику из-за включения Шнурова в совет при комитете

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по культуре в стихах ответила на претензии за включение лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова в состав Общественного совета при комитете.

Источник: РИА Новости

Пресс-служба думского комитета во вторник сообщила, что общественный совет при комитете Госдумы по культуре расширил состав участников — в него вошли лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров, митрополит Тихон (Шевкунов), писатель Евгений Водолазкин и артист Эдгард Запашный. Шнуров свое включение в общественный совет прокомментировал в стихах.

«Звонки по поводу вхождения Сергея Шнурова в общественный совет при комитете по культуре продолжаются. Поскольку много работы, отвечаю сразу всем», — написала Ямпольская на своей странице в Facebook.

«Разберемся комитетом / Сами мы в вопросе этом. / Пусть уныл ты и понур -/ Разве в том повинен Шнур? / Сколько бы Шнуру ни виться, / для чего напрасно биться? / Лучше шутка и курьёз, / чем пещерный ваш серьёз», — написала глава комитета.

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