В Госдуме ответили на критику из-за включения Шнурова в совет при комитете

Источник: РИА Новости

Пресс-служба думского комитета во вторник сообщила, что общественный совет при комитете Госдумы по культуре расширил состав участников — в него вошли лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров, митрополит Тихон (Шевкунов), писатель Евгений Водолазкин и артист Эдгард Запашный. Шнуров свое включение в общественный совет прокомментировал в стихах.

«Звонки по поводу вхождения Сергея Шнурова в общественный совет при комитете по культуре продолжаются. Поскольку много работы, отвечаю сразу всем», — написала Ямпольская на своей странице в Facebook.