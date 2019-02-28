На Земле найдены аналоги марсианской жизни
Находящаяся на севере Чили пустыня Атакама является самой «марсианской» местностью на Земле.
Находящаяся на севере Чили пустыня Атакама является самой «марсианской» местностью на Земле.
Здесь очень сухо — годовая норма осадков составляет порядка десятка миллиметров, а
Поэтому немудрено, что прототип ровера, предназначенного для исследований Марса начиная с 2020 года, проходит испытания именно здесь. И, хотя до Марса еще далеко, некоторые научные результаты уже есть.
Марсоход, отправляющийся в путь в будущем году, будет оснащен буровым оборудованием, способным осуществлять бурение с забором керна на глубину до 80 сантиметров. Находящийся на борту комплекс аналитической аппаратуры способен анализировать полученные образцы и, самое главное, выявлять там признаки жизни. Это, без преувеличения, ключевой момент ее поисков на Марсе. Если
Тем не менее, собранных марсоходом данных хватило на полновесную научную статью во frontiers in Microbiology. Как выяснилось, ровер во время пробной миссии смог собрать и проанализировать образцы, содержавшие необычные и узкоспециализированные микробы, которые жили в очень сухих почвах при явном дефиците питательных веществ и повышенной солености.
«Мы показали, что марсоход может изучать подповерхностную почву в самой похожей на Марс пустыне на Земле», — говорит Стивен Пойнтинг (Stephen B. Pointing), профессор Йельского университета, возглавлявший исследование микробов. «Это важно, потому что большинство ученых согласны с тем, что любая жизнь на Марсе должна происходить на некоторой глубине, где нет суровых условий поверхности, где высокая радиация, низкая температура и недостаток воды делают жизнь маловероятной».
Он продолжает: «Мы нашли микробы, адаптированные к высоким уровням соли, аналогичные тем, которые можно ожидать в недрах Марса. Эти микробы очень отличаются от тех, которые ранее были известны на поверхности пустынь».
«Эти результаты подтверждают, что микробная жизнь неоднородна в самых экстремальных местах Земли. Это означает, что она может быть также неоднородна и на других планетах», — объясняют соавторы исследования Натали Каброл и Ким