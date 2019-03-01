Повара не признали боевым

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Как стало известно «Ъ», в присвоении статуса ветерана боевых действий Минобороны, а вслед за ним и суды отказывают не только некоторым военнослужащим, но и гражданским специалистам, обеспечивавшим боевые действия в Сирии. Житель Оренбургской области Сергей Сотников, в 2015—2017 годах четыре раза побывавший в командировках в горячей точке, где он кормил летчиков, бомбивших боевиков, не смог доказать свое право на ветеранский статус и связанные с ним льготы, хотя и был отмечен благодарностью президента Владимира Путина.

Оренбургский областной суд принял к рассмотрению апелляцию жителя региона Сергея Сотникова на решение нижестоящей инстанции, не признавшей его ветераном боевых действий в Сирии. Ранее господин Сотников обращался в Ленинский районный суд Оренбурга с гражданским иском к военному комиссариату Оренбургской области и Минобороны РФ. В своем заявлении истец просил суд признать его ветераном и обязать военных выдать ему соответствующее удостоверение.

Как следует из материалов дела, Сергей Сотников в периоды с 3 октября по 10 ноября 2015 года, с 17 декабря 2015-го по 14 февраля 2016-го, с 18 марта по 15 июля 2016-го и с 18 июня по 3 ноября 2017 года был командирован ООО «Ресторан Сервис Плюс» в войсковую часть полевая почта 73684 (авиационная бригада особого назначения) в Сирию и работал там форсунщиком, помощником повара, поваром-универсалом и кладовщиком.

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Суд выяснил, что еще в декабре 2016 года Сергей Сотников обратился в комиссию Центрального военного округа (ЦВО) с просьбой признать его ветераном боевых действий и выдать соответствующее удостоверение. Однако комиссия ЦВО отказала повару на том основании, что он не направлялся в служебную командировку в Сирию от Минобороны.

«В судебном заседании истец пояснил, что в 2015—2016 годах желающих ехать в Сирию не было, а он поехал, рассчитывая в том числе и получить статус ветерана боевых действий с соответствующими льготами. Непосредственно в боевых действиях он участие не принимал, так как в его обязанности входило обеспечение военнослужащих питанием», — отмечается в документах суда.

При этом статус он рассчитывал получить, опираясь на соответствующий закон «О ветеранах», в котором таковыми признаются лица, направлявшиеся на работу для обеспечения выполнения специальных задач на территории Сирийской Арабской Республики с 30 сентября 2015 года, отработавшие установленный при направлении срок, либо откомандированные досрочно по уважительным причинам.

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В подтверждение своих слов истец представил справки войсковой части о выполнении им задач в зоне вооруженного конфликта в Сирии. Истец также отметил, что награжден благодарностью президента Владимира Путина «За содействие в решении специальных задач, возложенных на вооруженные силы РФ, высокий профессионализм и мастерство, проявленные при исполнении гражданского долга».

В свою очередь, представитель регионального военкомата не согласился с доводами истца, отметив, что его организация не является надлежащим ответчиком по делу. За соответствующий статус повар должен был судиться не с военкоматом, а с комиссией ЦВО, отказавшейся признать его боевые заслуги.

Суд не признал доказательства, представленные истцом, достаточными, потому что факт нахождения в Сирии «не служит основанием для признания его участником боевых действий», и отклонил иск.

Связаться с Сергеем Сотниковым «Ъ» не удалось. Военкомат Оренбургской области и пресс-служба ЦВО от комментариев отказались. В Минобороны РФ на запрос не ответили.