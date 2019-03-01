Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Запад понял, кто будет управлять РФ после Путина через 4 года
«Неожиданный» штраф в 1000 рублей: уже с 1 марта
«Хозяюшка»: 2-летняя дочь встретила Безрукова тортом с ягодами
В сети обсуждают располневшую жену Игоря Николаева
10 правил жизни в квартире с тещей или свекровью
Тест: Знаете ли вы таблицу Менделеева?150 лет назад Дмитрий Менделеев составил таблицу, которая стала прообразом периодической системы элементов
Кейт Миддлтон и принц Уильям сыграли в футбол с детьми
Пригожин рассказал, что три года не общался с сыном от первого брака
Насильнику дознавательницы из Уфы вынесли неожиданный приговор
Шоу с Кокориным и Мамаевым закончилось: финал
Йоханнес Бё прокомментировал допинг-скандал на ЧМ в Зеефельде
Зимний чемпионат Европы по легкой атлетике стартует в Глазго
Сколько стоит обычный наряд 51-летнего Филиппа Киркорова?
Ирина Безрукова восхитила сеть аристократичным образом (фото)
Ученые назвали точную дату конца света
Сенсационная находка на Марсе удивила ученых
10 правил жизни в квартире с тещей или свекровью
Как выглядит квартира рядом с Кремлем: фото
Фоторепортажи
1091-я церемония вручения премии «Оскар»
22Война без победы
10:08 (мск), источник: Аргументы и факты

Почему кошки виляют хвостом от злости, а собаки — от радости?

В День кошек, который отмечается в России каждый год 1 марта, АиФ.ru выясняет, о чем говорит язык тела питомцев.

Источник: CC0/rihaij
По языку тела можно многое узнать о настроении и самочувствии домашних животных. Многие сигналы кошек и собак похожи внешне, но различаются по своему значению. Так, собаки, как правило, машут хвостом от радости, в то время как кошки аналогичным способом выражают свое раздражение или даже злость. Об особенностях «хвостатого языка» кошек и собак, а именно — о роли их хвостов в выражении эмоций, АиФ.ru рассказала Ангелина Сиротина, ветеринар, фелинолог и зоопсихолог:

Кому хвост нужнее: кошкам или собакам?

«Самое главное: у кошек и собак все устроено по-разному, как правило, полярно. Поэтому одинаково интерпретировать действия кошек и собак мы не можем», — объясняет эксперт.

По ее словам, у кошек нервная система устроена таким образом, что для них хвост намного важнее, чем для собак.

«Собак нередко купируют. Сейчас это делают реже, но раньше многим породам купировали хвосты. И животным это никак не мешало. Если же кошке купируют хвост или она утрачивает его по каким-то другим причинам, на ней это отражается сильнее. Например, ей будет трудно балансировать: для кошки хвост — как жезл для канатоходца, он помогает удерживать равновесие. Поэтому, если кошки, особенно уличные, лишаются хвоста, в дальнейшем им приходится тяжело», — рассказывает Сиротина.

Статья
«Любовь это...». Фотогалерея ко Дню кошек

По словам эксперта, когда кошка недовольна чем-то, ее что-то раздражает или она не в настроении и не хочет взаимодействовать с человеком, она начинает усиленно двигать хвостом: движения будут иметь большую амплитуду, кошка будет дергать хвостом из стороны в сторону или «вилять» им. Однако у разных пород «язык хвоста» может отличаться. «У некоторых пород кошек, например, абиссинских, “вибрирующее” потряхивание хвоста может, напротив, говорить о благоприятном настрое животного», — объясняет эксперт. Сфинксы и другие кошки-компаньоны, которые стремятся быть в обществе человека, с помощью хвоста выражает свою радость и готовность к общению. Выглядит это обычно так: животное поднимает хвост вертикально вверх и начинает им мелко трясти. «Когда такие кошки видят человека, они радуются: начинают перебирать лапками и делать такое характерное движение хвостом. Так кошка выражает свое расположение: ей не терпится взаимодействовать с человеком», — рассказывает Сиротина.

Что говорят зарубежные ученые?

Карло Сиракузо, сотрудник Пенсильванского университета (США), попытался упорядочить разные движения хвоста у кошек. Так, согласно его исследованиям, если кошка делает вид, что спит, но при этом продолжает бить хвостом, на самом деле она насторожена и следит за происходящим. Если животное выгибает спину и хвост, оно напугано, если же хвост выгнут к земле, кошка пытается защищаться.

Читайте также
Кошки «копируют» черты и привычки хозяина, выяснили ученые

Нейробиолог и профессор Университета Тренто (Италия) Джорджио Валлортигара считает, что у собак виляние хвостом тоже не столь однозначное, как кажется на первый взгляд. Изучением «хвостатого языка» собак ученый занимается не один год. Несколько лет назад Валлортигара со своей командой обнаружил новую поведенческую закономерность в, казалось бы, таком простом движении. Оказалось, что активные движения хвостом могут выражать не только радостное возбуждение животного, но и нервозность и настороженность. Во время экспериментов ученые наблюдали, как собака реагирует на тот или иной раздражитель: при виде хозяина, незнакомого человека или кошки собаки виляли хвостом с отклонением вправо, но, увидев более крупную и агрессивно настроенную собаку, животное начинало махать хвостом, делая заметный крен влево. Исследователи связывают это с асимметрией мозга: правое полушарие, контролирующее левую часть тела, может реагировать быстро и параллельно контролировать несколько процессов, в то время как левое, контролирующее правую часть тела, более медлительное, но зато и более последовательное в своих действиях.

Джорджио Валлортигаре удалось доказать, что собаки тоже хорошо распознают этот «язык». Для эксперимента, в котором участвовали 43 животных, использовали три разных изображения: собаку, виляющую хвостом вправо, виляющую хвостом влево и с опущенным неподвижно хвостом. Показывая животным разные изображения на большом экране, ученые фиксировали их реакцию, измеряя сердцебиение. При виде двух последних картинок сердцебиение у четвероногих участников эксперимента учащалось, то есть они заметно волновались. Изображение собаки, виляющей хвостом вправо, подобной реакции не вызывало.

Стресс как реакцию на изображение неподвижного силуэта исследователи объяснили тем, что такое поведение другого животного настораживает собаку: она не знает, чего ожидать.

Читайте также

Группа Kazka отказалась представлять Украину на «Евровидении-2019»
Трамп объяснил отсутствие договоренностей с КНДР
Криминалисты поставили точку в тайне гибели группы Дятлова
Tesla закрывает все свои магазины
Названы регионы с самой высокой безработицей
Тест: Знаете ли вы таблицу Менделеева?
«Барселона» подшутила над полузащитником «Реала» Модричем
Появились фотографии новых вагонов купе
Спорт
Гонка года. Россия, Норвегия, эстафета Сегодня — кульминация чемпионата мира
Hi-Tech
Заброшенная страна: там, где наука ушла в прошлое Печальные фото советских лабораторий.
Авто
УАЗ начинает продажи «Патриота» цвета «вырви глаз» В феврале Ульяновский автомобильный завод начал производство специальной версии Life Style
Кино
Певцов и Дроздова поддержали Серебрякова на премьере «Ван Гогов» В Москве представили драму о непростых взаимоотношениях смертельно больного дирижера и его сына-эмигранта
Недвижимость
Под Москвой есть дачи дешевле 150 тысяч рублей. Стоит ли их покупать?
Как выглядит черная-черная квартира в Сочи за 36 млн
В деревню, в глушь, в Болгарию. Где звезды покупают себе «дачи»
В Москве появились фейковые сайты по продаже городской недвижимости
Дети
Кейт Миддлтон и принц Уильям сыграли в футбол с детьми Герцог и герцогиня Кембриджские прибыли в Ирландию.
Все о ремонте
7 дизайнерских кухонь с характером
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Дизайн небольшой двушки для семьи: как обустроить полноценную детскую в гостиной
Вагон поезда времен Второй мировой войны превратили в стильное жилье
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь