Почему кошки виляют хвостом от злости, а собаки — от радости?

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По языку тела можно многое узнать о настроении и самочувствии домашних животных. Многие сигналы кошек и собак похожи внешне, но различаются по своему значению. Так, собаки, как правило, машут хвостом от радости, в то время как кошки аналогичным способом выражают свое раздражение или даже злость. Об особенностях «хвостатого языка» кошек и собак, а именно — о роли их хвостов в выражении эмоций, АиФ.ru рассказала Ангелина Сиротина, ветеринар, фелинолог и зоопсихолог:

Кому хвост нужнее: кошкам или собакам?

«Самое главное: у кошек и собак все устроено по-разному, как правило, полярно. Поэтому одинаково интерпретировать действия кошек и собак мы не можем», — объясняет эксперт.

По ее словам, у кошек нервная система устроена таким образом, что для них хвост намного важнее, чем для собак.

«Собак нередко купируют. Сейчас это делают реже, но раньше многим породам купировали хвосты. И животным это никак не мешало. Если же кошке купируют хвост или она утрачивает его по каким-то другим причинам, на ней это отражается сильнее. Например, ей будет трудно балансировать: для кошки хвост — как жезл для канатоходца, он помогает удерживать равновесие. Поэтому, если кошки, особенно уличные, лишаются хвоста, в дальнейшем им приходится тяжело», — рассказывает Сиротина.

По словам эксперта, когда кошка недовольна чем-то, ее что-то раздражает или она не в настроении и не хочет взаимодействовать с человеком, она начинает усиленно двигать хвостом: движения будут иметь большую амплитуду, кошка будет дергать хвостом из стороны в сторону или «вилять» им. Однако у разных пород «язык хвоста» может отличаться. «У некоторых пород кошек, например, абиссинских, “вибрирующее” потряхивание хвоста может, напротив, говорить о благоприятном настрое животного», — объясняет эксперт. Сфинксы и другие кошки-компаньоны, которые стремятся быть в обществе человека, с помощью хвоста выражает свою радость и готовность к общению. Выглядит это обычно так: животное поднимает хвост вертикально вверх и начинает им мелко трясти. «Когда такие кошки видят человека, они радуются: начинают перебирать лапками и делать такое характерное движение хвостом. Так кошка выражает свое расположение: ей не терпится взаимодействовать с человеком», — рассказывает Сиротина.

Что говорят зарубежные ученые?

Карло Сиракузо, сотрудник Пенсильванского университета (США), попытался упорядочить разные движения хвоста у кошек. Так, согласно его исследованиям, если кошка делает вид, что спит, но при этом продолжает бить хвостом, на самом деле она насторожена и следит за происходящим. Если животное выгибает спину и хвост, оно напугано, если же хвост выгнут к земле, кошка пытается защищаться.

Нейробиолог и профессор Университета Тренто (Италия) Джорджио Валлортигара считает, что у собак виляние хвостом тоже не столь однозначное, как кажется на первый взгляд. Изучением «хвостатого языка» собак ученый занимается не один год. Несколько лет назад Валлортигара со своей командой обнаружил новую поведенческую закономерность в, казалось бы, таком простом движении. Оказалось, что активные движения хвостом могут выражать не только радостное возбуждение животного, но и нервозность и настороженность. Во время экспериментов ученые наблюдали, как собака реагирует на тот или иной раздражитель: при виде хозяина, незнакомого человека или кошки собаки виляли хвостом с отклонением вправо, но, увидев более крупную и агрессивно настроенную собаку, животное начинало махать хвостом, делая заметный крен влево. Исследователи связывают это с асимметрией мозга: правое полушарие, контролирующее левую часть тела, может реагировать быстро и параллельно контролировать несколько процессов, в то время как левое, контролирующее правую часть тела, более медлительное, но зато и более последовательное в своих действиях.

Джорджио Валлортигаре удалось доказать, что собаки тоже хорошо распознают этот «язык». Для эксперимента, в котором участвовали 43 животных, использовали три разных изображения: собаку, виляющую хвостом вправо, виляющую хвостом влево и с опущенным неподвижно хвостом. Показывая животным разные изображения на большом экране, ученые фиксировали их реакцию, измеряя сердцебиение. При виде двух последних картинок сердцебиение у четвероногих участников эксперимента учащалось, то есть они заметно волновались. Изображение собаки, виляющей хвостом вправо, подобной реакции не вызывало.

Стресс как реакцию на изображение неподвижного силуэта исследователи объяснили тем, что такое поведение другого животного настораживает собаку: она не знает, чего ожидать.