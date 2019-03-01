Почему кошки виляют хвостом от злости, а собаки — от радости?
В День кошек, который отмечается в России каждый год 1 марта, АиФ.ru выясняет, о чем говорит язык тела питомцев.
В День кошек, который отмечается в России каждый год 1 марта, АиФ.ru выясняет, о чем говорит язык тела питомцев.
«Самое главное: у кошек и собак все устроено
«Собак нередко купируют. Сейчас это делают реже, но раньше многим породам купировали хвосты. И животным это никак не мешало. Если же кошке купируют хвост или она утрачивает его по
По словам эксперта, когда кошка недовольна
Карло Сиракузо, сотрудник Пенсильванского университета (США), попытался упорядочить разные движения хвоста у кошек. Так, согласно его исследованиям, если кошка делает вид, что спит, но при этом продолжает бить хвостом, на самом деле она насторожена и следит за происходящим. Если животное выгибает спину и хвост, оно напугано, если же хвост выгнут к земле, кошка пытается защищаться.
Нейробиолог и профессор Университета Тренто (Италия) Джорджио Валлортигара считает, что у собак виляние хвостом тоже не столь однозначное, как кажется на первый взгляд. Изучением «хвостатого языка» собак ученый занимается не один год. Несколько лет назад Валлортигара со своей командой обнаружил новую поведенческую закономерность в, казалось бы, таком простом движении. Оказалось, что активные движения хвостом могут выражать не только радостное возбуждение животного, но и нервозность и настороженность. Во время экспериментов ученые наблюдали, как собака реагирует на тот или иной раздражитель: при виде хозяина, незнакомого человека или кошки собаки виляли хвостом с отклонением вправо, но, увидев более крупную и агрессивно настроенную собаку, животное начинало махать хвостом, делая заметный крен влево. Исследователи связывают это с асимметрией мозга: правое полушарие, контролирующее левую часть тела, может реагировать быстро и параллельно контролировать несколько процессов, в то время как левое, контролирующее правую часть тела, более медлительное, но зато и более последовательное в своих действиях.
Джорджио Валлортигаре удалось доказать, что собаки тоже хорошо распознают этот «язык». Для эксперимента, в котором участвовали 43 животных, использовали три разных изображения: собаку, виляющую хвостом вправо, виляющую хвостом влево и с опущенным неподвижно хвостом. Показывая животным разные изображения на большом экране, ученые фиксировали их реакцию, измеряя сердцебиение. При виде двух последних картинок сердцебиение у четвероногих участников эксперимента учащалось, то есть они заметно волновались. Изображение собаки, виляющей хвостом вправо, подобной реакции не вызывало.