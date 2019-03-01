Криминалисты поставили точку в тайне гибели группы Дятлова

По версии СК, первая группа туристов погибла у костра без одежды и припасов, не имея физических возможностей поддерживать его. Еще одна группа, возглавляемая самим Дятловым, предприняла «отчаянную попытку» пройти через ураганный ветер к заваленной палатке. Третья группа искала «более надежное убежище», добралась до перешейка, которые провалился под их тяжестью, и оказалась «накрыта слоем промерзшего снега».