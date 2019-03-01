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04:19 (мск), источник: Газета.Ру

Криминалисты поставили точку в тайне гибели группы Дятлова

Эксперты следственного комитета (СК) России пришли к выводу, что смерть группы туристов, возглавляемых Игорем Дятловым, «не имеет никакой скрытой подоплеки». С материалами нового расследования ознакомился «Московский комсомолец».

По версии СК, первая группа туристов погибла у костра без одежды и припасов, не имея физических возможностей поддерживать его. Еще одна группа, возглавляемая самим Дятловым, предприняла «отчаянную попытку» пройти через ураганный ветер к заваленной палатке. Третья группа искала «более надежное убежище», добралась до перешейка, которые провалился под их тяжестью, и оказалась «накрыта слоем промерзшего снега».

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Криминалисты подчеркнули, что «сомнения» в естественных причинах гибели группы Дятлова стали следствием «непрофессионализма и неполноты работы по делу».

Они добавили, что непрофессиональный подход к делу привел к появлению версий об «огненных шарах» и других мистических явлениях.

Ранее сообщалось, что заведующий отделением травматологии в Кыштыме Николай Тарасов потребовал эксгумации погибших на перевале Дятлова.

Перевал Дятлова: история повторяется
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