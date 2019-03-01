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03:05 (мск), источник: Известия

В России нашли способ редактировать человеческие клетки

Российские ученые задумались о лечении болезней с помощью редактирования человеческих клеток. Об этом рассказал «Известиям» директор Медико-генетического научного центра Минздрава, главный генетик страны Сергей Куцев.

Источник: Известия

«Мы существенно продвинулись в редактировании генома при муковисцидозе. Получен очень хороший результат — около 10% клеток можно отредактировать. Кажется, что мало, но это лучший результат в мире», — заявил специалист.

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По словам эксперта, в будущем врачи будут брать живые ткани пациента, устранять в них генетические аномалии и трансплантировать их обратно в тело человека.

Обновленные таким образом клетки восстановят функции организма. Метод позволит влиять на инфекционные, наследственные и даже онкологические заболевания.

Подробнее — в эксклюзивном интервью «Известиям»:

«Отредактированные клетки нормализуют работу организма»

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Во время загрузки произошла ошибка.
16 февраля 2018© Ньюстюб
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