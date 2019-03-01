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10:19 (мск), источник: Газета.Ру

Названы регионы с самой высокой безработицей

Названы российские регионы с наиболее высоким уровнем безработицы, передает RT со ссылкой на данные мониторинга Минтруда.

Как отмечается, самый большой показатель зафиксирован в Ингушетии. Число безработных в этом регионе составляет 8,7%. Примерно на таком же уровне находится Чечня — 8%.

За этими регионами по уровню безработицы следуют Республика Тыва (3,9%), Амурская область (2,4%) и Ненецкий автономный округ (2,3%). В республиках Северная Осетия, Алтай, а также в Чукотском автономном округе уровень безработицы составил 2,2%.

Подчеркивается, что самый низкий показатель был зафиксирован в Севастополе (0,2%), а также в Ленинградской области (0,3%).

В Москве и Санкт-Петербурге уровень безработицы составил 0,4%.

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