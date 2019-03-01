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11:45 (мск), источник: Популярная механика

Обнаружен древний родственник лягушек возрастом 216 млн лет

Ученые нашли древнейшего известного родственника лягушек из обнаруженных в Северной Америке.

Источник: Andrey Atuchin / Virginia Tech

Палеонтологи изучили останки родственника лягушек возрастом около 216 миллионов лет и описали новый вид. Он получил название в честь места, где был обнаружен, — формации Чинли (Chinle Formation) в северной части Аризоны. Как отмечается, найденный вид — древнейший из известных родственников лягушек, когда-либо обнаруженных в Северной Америке.

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Окаменелости особи данного вида были найдены недалеко от окаменелых останков фитозавра и ранних динозавров. Отмечается, что полного скелета древнего родственника лягушек специалисты не нашли; были найдены лишь небольшие фрагменты скелета нескольких особей в ходе раскопок в мае 2018 года; специалисты при этом рассчитывают найти большее число окаменелостей этого древнего вида в скором времени (в связи с этим виду пока и не дали научного названия).

Исследователи отмечают, что вид, найденный в Чинли, является дальним родственником — не прямым предком — современных лягушек. Он, однако, относится к кладе Salientia, включающей представителей отряда бесхвостых и различных древних родственников лягушек, которые ближе к бесхвостым, чем к отряду хвостатых земноводных.

Древнейшими известными родственниками лягушек являются особи, найденные на Мадагаскаре и в Польше и датируемые примерно 250 млн лет.

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