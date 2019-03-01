Ученые выяснили, влияет ли фоновая музыка на продуктивность работы
Только не надо говорить, что ты можешь делать две вещи одновременно.
Только не надо говорить, что ты можешь делать две вещи одновременно.
Группа британских психологов из Ланкастерского университета провела исследование, в ходе которого пыталась выяснить, может ли прослушивание фоновой музыки негативно повлиять на продуктивность человека.
Для этого они пригласили 30
Потом психологи попытались провести аналогичный эксперимент, используя композиции без вокала, а также песни с текстами, которые студенты прекрасно знали.
«Полученные нами выводы бросают вызов популярному мнению о том, что прослушивание музыки повышает креативность. На самом деле музыка, независимо от наличия в ней семантического содержания (со знакомыми текстами, незнакомыми или вовсе без них), нарушает креативные процессы при решении тех или иных задач», — заявил один из авторов исследования доктор Нил Маклатчи.
А тебе помогает фоновая музыка или наоборот мешает?