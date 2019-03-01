Ученые выяснили, влияет ли фоновая музыка на продуктивность работы

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Группа британских психологов из Ланкастерского университета провела исследование, в ходе которого пыталась выяснить, может ли прослушивание фоновой музыки негативно повлиять на продуктивность человека.

Для этого они пригласили 30 студентов-добровольцев и провели с ними небольшой эксперимент в несколько этапов. Для начала участникам исследования предложили пройти специальный тест на ассоциации в полной тишине, затем тот же тест они должны были осилить в комнате, где играла музыка на незнакомом языке. Как выяснилось, во втором случае студенты справлялись намного хуже, чем в первом.

Потом психологи попытались провести аналогичный эксперимент, используя композиции без вокала, а также песни с текстами, которые студенты прекрасно знали.

По результатам тестов ученые пришли к выводу, что во всех трех случаях у людей снижалась работоспособность, даже несмотря на то, что улучшалось настроение.

«Полученные нами выводы бросают вызов популярному мнению о том, что прослушивание музыки повышает креативность. На самом деле музыка, независимо от наличия в ней семантического содержания (со знакомыми текстами, незнакомыми или вовсе без них), нарушает креативные процессы при решении тех или иных задач», — заявил один из авторов исследования доктор Нил Маклатчи.

А тебе помогает фоновая музыка или наоборот мешает?