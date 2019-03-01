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14:12 (мск), источник: Моя Планета

Три кило обаяния: самый маленький олень

Он похож на щенка — такой же пушистый и симпатичный. Его тоже держат дома, и он умеет вставать на задние ноги. Отличие в другом: у него есть рога и копыта. А еще — это очень редкий зверь. Знакомьтесь, пуду — самый маленький в мире олень.

Источник: AP 2019


Обитает он в одном-единственном месте — в южном Чили, в том числе на острове Чилоэ. Хотя иногда этих крошек можно встретить и в других районах, прежде всего горных, на высоте от 2800 до 4500 м над уровнем моря. Сегодня численность их стремительно сокращается — крохи пуду на грани вымирания.

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Обвинительный приговор надо вынести хищникам (из-за малых размеров пуду становятся легкой добычей — едят их все кому не лень, даже собаки и южноамериканские кошки) и людям. Во-первых, из-за вырубки леса — естественной среды обитания миниатюрного оленя, а во-вторых, из-за того что он очень популярен в качестве домашнего питомца (мало того, что отдаленно напоминает шпица, так еще и издает звуки, похожие на собачий лай, чем не любимец семьи!).

Так что на них идут настоящие облавы, несмотря на то, что зверь занесен в Международную Красную книгу. Стоимость живой игрушки на черном рынке доходит до нескольких миллионов рублей, в зависимости от размера.

Источник: Reuters

Кстати, о размерах. Пуду бывает двух видов: южный и северный. Длина тела первого — от 80 до 93 см, в холке — 35−45 см. Рога небольшие — 7−10 см, а вес от 6,5 до 13,5 кг. Северные пуду еще меньше. Длина тела — от 60 до 74 см, высота — 25−45 см, вес — 3−6 кг. Рога — 6−9 см. Они прямые и едва выглядывают из-за пушистой шерсти. При этом, как и положено настоящим оленям, самцы сбрасывают их каждый год, после чего те отрастают заново.

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Тем не менее в целом пуду похож скорее на детеныша кабана, чем на грациозного «князя леса» из диснеевского «Бэмби» — у него короткие шея, уши, морда и ноги, а еще он довольно упитан. Зато, спасаясь от хищников, он способен забираться на наклонные деревья. Кроме того, может резко менять направление движения, поэтому бег пуду — это сплошные зигзаги. Но ходит он медленно, долго принюхиваясь — нет ли поблизости хищников или самцов-соперников.

При этом в еде очень избирателен. И это тоже одна из причин вымирания. Он, конечно, может пожевать побеги, листья, семена и кору, вставая при необходимости даже на задние ноги, но главное лакомство — морские водоросли, которые он собирает на берегу. Они очень полезны, благодаря им пуду может долго не пить. Но для того, чтобы полакомиться водорослями, крошка спускается с гор по ночам, становясь легкой добычей для поджидающих его охотников. Лучше бы он сидел в своих горах и ел только листья!

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Вероятно, популяция пуду сокращается и в силу естественных причин. Несмотря на то, что половой зрелости олень достигает в возрасте полугода, беременность самки длится почти семь месяцев. После чего на свет появляется, как правило, только один детеныш — меньше килограмма весом и 15 см в холке. Он легко помещается на ладони, правда, через три месяца этот бутуз будет размером со своих родителей, и еще у него исчезнут пятна (как и другие олени, пуду рождаются в шубе «в крапинку»). А вот живут эти милахи недолго: в дикой природе всего около 12 лет, в зоопарке — до 15.

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