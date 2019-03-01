Учительница носила одно и то же платье сто дней подряд ради эксперимента
Теперь ее примеру следуют люди по всему миру.
Теперь ее примеру следуют люди по всему миру.
Учительница средней школы из
Ничего не объясняя, Муни в течение нескольких недель надевала на работу одно и то же платье. Когда дети стали это замечать и задавать вопросы, она раскрыла свой хитрый план.
Джули пояснила, что, приобретая много одежды, люди вносят вклад в так называемую «культуру избытка». Это вредит не только окружающей среде, но и самим людям, так как формирует неправильные жизненные ценности. Американка рассказала, что «не существует правила, по которому мы должны носить разную одежду каждый день».
Кроме учеников, Муни также решила донести свою мысль и другим людям. Она создала
За время эксперимента Джули не ходила только в одном платье, она дополняла его свитерами, пиджаками и разнообразными аксессуарами. Чуть позже она начала модифицировать и само платье, добавляя на него вышивку, необычные пуговицы и другие элементы декора.
Кстати, после окончания своего эксперимента Джули не выбросила 100-дневное платье, а разрезала его на две части и сшила из них два новых наряда.
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