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14:58 (мск), источник: Mail.ru Новости

Джуд Лоу оделся в костюм русского мема (фото)

Не стоило приходить на премьеру фильма в спортивном костюме.

В конце февраля в Лондоне состоялась европейская премьера фильма «Капитан Марвел». Одну из главных ролей в картине исполнил Джуд Лоу, который также посетил премьерный показ. Но в отличие от своих коллег, Лоу выбрал для мероприятия довольно странный наряд, а именно черный плюшевый бомбер и белые брюки.

Возможно, это был не самый элегантный выбор, но на него можно было бы закрыть глаза. Если бы не одно «но». Дело в том, что уже более 10 лет в русскоязычном интернете существует мем под названием «Свидетель из Фрязино», главный герой которого одет в точности, как голливудский актер.

Не заметить это совпадение пользователи рунета не могли. Появилось даже предположение, что Джуд Лоу специально надел такой «знаковый» наряд, чтобы привлечь к себе внимание и повысить свою популярность.

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