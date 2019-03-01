Ученные рассказали о рекордном падении активности Солнца

Источник: NASA

«Научная аппаратура работает без сбоев, однако случилось “невозможное” — уровень коротковолнового излучения Солнца, который последние месяцы и так находился на рекордно низком уровне, уменьшился еще примерно в 100 раз и упал ниже порога чувствительности приборов», — говорится в сообщении на сайте ФИАН.

Коротковолновое (мягкое рентгеновское) излучение Солнца формируется только во время активных процессов, таких как солнечные вспышки. Если на поступающих данных наблюдается быстрый рост излучения, это значит, что где-то на Солнце произошла вспышка. В настоящее время Солнце находится на минимуме активности.

«Судя по тому, что происходит на графиках, Солнце сейчас стремительно избавляется не только от крупномасштабной, но и от мелкомасштабной своей активности. Соответствующий темп микро- и нано-вспышек, по-видимому, упал в десятки раз. Это довольно неожиданно, так как еще несколько месяцев назад на Солнце появились предвестники начала нового цикла. Некоторые прогнозы даже утверждали, что уже с первых месяцев 2019 года солнечная активность начнет быстро набирать обороты. Вместо этого, однако, наша звезда провалилась еще ниже», — говорится в сообщении.