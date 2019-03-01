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15:15 (мск), источник: РИА Новости

Ученные рассказали о рекордном падении активности Солнца

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. График солнечной активности в течение нескольких дней находится ниже порога чувствительности научных приборов, сообщают ученые лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института им. Лебедева РАН.

Источник: NASA

«Научная аппаратура работает без сбоев, однако случилось “невозможное” — уровень коротковолнового излучения Солнца, который последние месяцы и так находился на рекордно низком уровне, уменьшился еще примерно в 100 раз и упал ниже порога чувствительности приборов», — говорится в сообщении на сайте ФИАН.

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Коротковолновое (мягкое рентгеновское) излучение Солнца формируется только во время активных процессов, таких как солнечные вспышки. Если на поступающих данных наблюдается быстрый рост излучения, это значит, что где-то на Солнце произошла вспышка. В настоящее время Солнце находится на минимуме активности.

«Судя по тому, что происходит на графиках, Солнце сейчас стремительно избавляется не только от крупномасштабной, но и от мелкомасштабной своей активности. Соответствующий темп микро- и нано-вспышек, по-видимому, упал в десятки раз. Это довольно неожиданно, так как еще несколько месяцев назад на Солнце появились предвестники начала нового цикла. Некоторые прогнозы даже утверждали, что уже с первых месяцев 2019 года солнечная активность начнет быстро набирать обороты. Вместо этого, однако, наша звезда провалилась еще ниже», — говорится в сообщении.

Пока ученые не знают, намерена ли звезда выходить из солнечного минимума в ближайшие месяцы, или «солнечная зима» затянется на непредсказуемое, время.

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