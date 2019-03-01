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16:03 (мск), источник: РИА Новости

«ВКонтакте» поможет Bon Jovi найти музыкантов для разогрева

МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. «ВКонтакте» разыграет среди музыкантов возможность выступить перед десятками тысяч зрителей на разогреве у легендарной рок-группы Bon Jovi. В рамках своего мирового турне 31 мая музыканты дадут концерт в Лужниках. Для участия в конкурсе исполнители должны поделиться своим музыкальным творчеством на страницах соцсети.

Источник: AP 2019

Запись живого выступления необходимо опубликовать на стене «ВКонтакте» или в своём сообществе с хештегом #vktalents_bonjovi и добавить к посту 2 трека. Исполнители могут делиться любыми композициями в жанре рок или с элементами рока. Заявки принимаются до 28 марта включительно. Видео должно быть загружено напрямую «ВКонтакте». Работы, нарушающие это условие, рассматриваться не будут.

Организаторы совместно с Bon Jovi выберут лучшего исполнителя, который выступит на крупнейшей концертной площадке страны и познакомится с участниками группы. Результаты конкурса будут объявлены 5 апреля в сообществе «ВКонтакте с авторами».

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