«ВКонтакте» поможет Bon Jovi найти музыкантов для разогрева

Запись живого выступления необходимо опубликовать на стене «ВКонтакте» или в своём сообществе с хештегом #vktalents_bonjovi и добавить к посту 2 трека. Исполнители могут делиться любыми композициями в жанре рок или с элементами рока. Заявки принимаются до 28 марта включительно. Видео должно быть загружено напрямую «ВКонтакте». Работы, нарушающие это условие, рассматриваться не будут.