«ВКонтакте» поможет Bon Jovi найти музыкантов для разогрева
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. «ВКонтакте» разыграет среди музыкантов возможность выступить перед десятками тысяч зрителей на разогреве у легендарной
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. «ВКонтакте» разыграет среди музыкантов возможность выступить перед десятками тысяч зрителей на разогреве у легендарной
Запись живого выступления необходимо опубликовать на стене «ВКонтакте» или в своём сообществе с хештегом #vktalents_bonjovi и добавить к посту 2 трека. Исполнители могут делиться любыми композициями в жанре рок или с элементами рока. Заявки принимаются до 28 марта включительно. Видео должно быть загружено напрямую «ВКонтакте». Работы, нарушающие это условие, рассматриваться не будут.
Организаторы совместно с Bon Jovi выберут лучшего исполнителя, который выступит на крупнейшей концертной площадке страны и познакомится с участниками группы. Результаты конкурса будут объявлены 5 апреля в сообществе «ВКонтакте с авторами».