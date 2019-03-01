В Северной Америке найден древнейший инструмент татуировщика

Устройство длинной около 9 см было найдено в Северной Америке, на юго-востоке штата Юта. Оно состоит из двух игл кактуса, прикрепленных жгутом из листьев юкки к деревянной ручке. Возраст находки составляет около 2000 лет, до этого самым старым находкам было около 700−900 лет. На концах игл еще сохранилась краска. Анализ показал, что она состояла преимущественно из угля.
Хотя татуировки играли важную роль во множестве культур по всему миру, антропологам мало известно об истоках этого вида искусства. Одна из причин — крайне малое количество сохранившихся инструментов для нанесения татуировок в древности.
Подобная находка также позволяет больше узнать о доисторической культуре Северной Америки, отмечают исследователи.