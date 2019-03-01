В Северной Америке найден древнейший инструмент татуировщика

Устройство длинной около 9 см было найдено в Северной Америке, на юго-востоке штата Юта. Оно состоит из двух игл кактуса, прикрепленных жгутом из листьев юкки к деревянной ручке. Возраст находки составляет около 2000 лет, до этого самым старым находкам было около 700−900 лет. На концах игл еще сохранилась краска. Анализ показал, что она состояла преимущественно из угля.