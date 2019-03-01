Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Кассеты вновь захватывают рынок
«Неожиданный» штраф в 1000 рублей: уже с 1 марта
Мэрил Стрип впервые стала бабушкой
57-летняя Елена Малышева набирает вес, несмотря на жесткую диету
Как выглядит черная-черная квартира в Сочи за 36 млн: фото
Тест: Знаете ли вы таблицу Менделеева?150 лет назад Дмитрий Менделеев составил таблицу, которая стала прообразом периодической системы элементов
Мэрил Стрип впервые стала бабушкой
Врачи вытащили шесть осколков стекла из глаза ребенка
12 самых опасных сексуальных поз
Как отличить сердечную боль от невралгии
Черный снег, мертвый лес: как Красноярск готов к Универсиаде
«Локомотив» не изменился зимой. Это провал?
Елена Ваенга пожаловалась на лишний вес
Сестры Хадид и Карли Клосс вышли на подиум на показе Off-White
Ученые назвали точную дату конца света
Сенсационная находка на Марсе удивила ученых
Как выглядит черная-черная квартира в Сочи за 36 млн: фото
Где российские звезды покупают себе «дачи»
Фоторепортажи
14Соль Земли: как электромобили помогут выжить индейцам кечуа
14Скончался актер Сергей Юрский
19:26 (мск), источник: Lenta.Ru

Петросян сдаст квартиру вместе с живущей там Степаненко

В Хамовническом суде Москвы прошло заседание о разделе имущества юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко, после которого адвокат Петросяна выступил с заявлением о квартире своего подзащитного, где проживает его бывшая супруга. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Источник: РИА "Новости"

По словам юриста, средств на тех счетах Петросяна, которые не были арестованы в ходе процесса по разделу имущества, не хватает на то, чтобы оплачивать коммунальные расходы в квартире, где до сих пор проживает Елена Степаненко.

Новость
5 оккультных книг из библиотеки Петросяна и Степаненко

«Мы в суде предложили представителю Степаненко платить самой за себя, однако мы получили отказ. После этого Евгений Ваганович принял решение сдать эту квартиру в аренду для того, чтобы жильцы смогли окупать не только ту коммуналку, которая там есть, но и чтобы хватало на жизнь самой Степаненко. И он готов сдать эту квартиру с народной артисткой, живущей там, в ближайшее время», — заявил Жорин.

Еще до развода артистов стало известно, что задолженность по ЖКУ в квартирах, принадлежащих паре, достигла полумиллиона рублей. Как подчеркивал защитник Петросяна, львиная доля этой задолженности относится к квартире в центре Москвы, в которой проживает Степаненко.

Петросян и Степаненко развелись 16 ноября 2018 года. Комментируя это событие, Сергей Жорин подчеркнул, что Степаненко всячески стремилась затянуть расторжение брака. «Мы считаем [развод] маленькой, но важной победой. Евгений Ваганович отныне официально стал холостяком», — заявил юрист. Раздел имущества пары юмористов был выделен в отдельное дело, слушания по которому продолжаются и после развода.

Елена Воробей призналась в чувствах к Евгению Петросяну
Во время загрузки произошла ошибка.
13 февраля© Ньюстюб
 Умерла первая супермодель СССР
Воры в законе нашли необычный способ спастись от новой статьи УК
Мадуро приказал перенести офис нефтяной компании PDVSA в Москву
Росстат раскрыл зарплаты чиновников
Цирковые артисты обвинили Запашного в мошенничестве
В ГД предложили давать до 500 тысяч рублей на парковочное место
Хоккеисту порезали горло коньком во время матча (видео)
Как новые правила кадастровой оценки повлияют на размер налогов
Спорт
Российские лыжники стали вторыми в эстафете на чемпионате мира На данный момент российские спортсмены завоевали в Зефельде семь медалей
Hi-Tech
14 недорогих подарков для любимого человека Дарите друг другу не только любовь.
Авто
Найден самый абсурдный пешеходный переход России (фото) Чтобы жители целого микрорайона могли перейти федеральную трассу М-7, дорожники установили приставную деревянную лестницу
Кино
Певцов и Дроздова поддержали Серебрякова на премьере «Ван Гогов» В Москве представили драму о непростых взаимоотношениях смертельно больного дирижера и его сына-эмигранта
Недвижимость
10 правил жизни в квартире с тещей или свекровью
Как выглядит черная-черная квартира в Сочи за 36 млн
В Москве появились фейковые сайты по продаже городской недвижимости
Коты, которые идеально вписались в интерьер
Дети
37-летняя Кейт Миддлтон готова родить четвертого ребенка Герцогиня вместе с мужем посетила детский центр в Северной Ирландии
Леди
Ирина Безрукова восхитила сеть аристократичным образом (фото) Актриса примерила оригинальное макси-платье.
Все о ремонте
7 дизайнерских кухонь с характером
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Дизайн небольшой двушки для семьи: как обустроить полноценную детскую в гостиной
Вагон поезда времен Второй мировой войны превратили в стильное жилье
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь