Петросян сдаст квартиру вместе с живущей там Степаненко

Источник: РИА "Новости"

По словам юриста, средств на тех счетах Петросяна, которые не были арестованы в ходе процесса по разделу имущества, не хватает на то, чтобы оплачивать коммунальные расходы в квартире, где до сих пор проживает Елена Степаненко.

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«Мы в суде предложили представителю Степаненко платить самой за себя, однако мы получили отказ. После этого Евгений Ваганович принял решение сдать эту квартиру в аренду для того, чтобы жильцы смогли окупать не только ту коммуналку, которая там есть, но и чтобы хватало на жизнь самой Степаненко. И он готов сдать эту квартиру с народной артисткой, живущей там, в ближайшее время», — заявил Жорин.

Еще до развода артистов стало известно, что задолженность по ЖКУ в квартирах, принадлежащих паре, достигла полумиллиона рублей. Как подчеркивал защитник Петросяна, львиная доля этой задолженности относится к квартире в центре Москвы, в которой проживает Степаненко.