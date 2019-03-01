Турецкий повар прославился в Сети благодаря своим гигантским блюдам и улыбке

25-летний Бурак Оздемир, который работает шеф-поваром в стамбульском ресторане Hatay Medeniyetler Sofras, уже давно стал знаменитостью у себя в стране. В его ресторан приходят звезды, спортсмены и политики.
Даже президент страны Реджеп Эрдоган назвал Оздемира своим другом и гордостью Турции.
Впрочем, слава молодого повара вышла и за пределы Турции. На Instagram-аккаунт Бурака подписаны более 6 миллионов человек, а сам он не раз становился героем соцсетей благодаря своей улыбке и гигантским блюдам.
Готовя еду, Оздемир не любит мельчить и делает метровые люля-кебабы, 15-килограммовые бургеры и огромные тазики с пловом. Смотреть на это можно долго, но будьте осторожны: ролики повышают аппетит.