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18:51 (мск), источник: Mail.ru Новости

Турецкий повар прославился в Сети благодаря своим гигантским блюдам и улыбке

Новая кулинарная звезда.

25-летний Бурак Оздемир, который работает шеф-поваром в стамбульском ресторане Hatay Medeniyetler Sofras, уже давно стал знаменитостью у себя в стране. В его ресторан приходят звезды, спортсмены и политики.

Даже президент страны Реджеп Эрдоган назвал Оздемира своим другом и гордостью Турции.

Впрочем, слава молодого повара вышла и за пределы Турции. На Instagram-аккаунт Бурака подписаны более 6 миллионов человек, а сам он не раз становился героем соцсетей благодаря своей улыбке и гигантским блюдам.

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Готовя еду, Оздемир не любит мельчить и делает метровые люля-кебабы, 15-килограммовые бургеры и огромные тазики с пловом. Смотреть на это можно долго, но будьте осторожны: ролики повышают аппетит.

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