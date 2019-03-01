Художник, создавший Гомера Симпсона в 3D, показал новые работы
И эти персонажи вас испугают.
И эти персонажи вас испугают.
Американский иллюстратор Мигель Васкес создает реалистичные 3D-модели персонажей из мультфильмов и видеоигр. При работе над портретами он старается максимально точно передать детали нарисованных героев. Но то, что на картинке выглядит привычным и даже милым, становится жутким, когда воплощается в жизнь.
Одна из последних работ Васкеса — главные герои мультфильма «Эй, Арнольд!». Друзья Джеральд и Арнольд в исполнении художника вполне могут стать ночным кошмаром как детей, так и взрослых.
Отметим, что в августе 2018 года Васкес показал, как бы выглядел в реальной жизни Гомер Симпсон. И это выглядело не менее жутко.