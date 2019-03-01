Росстат раскрыл зарплаты чиновников

Источник: РИА "Новости"

Среднемесячная зарплата гражданских служащих в федеральных органах составила 126,6 тысяч рублей, что на 5,4 процента превышает показатели предыдущего года. В конце прошлого года в России насчитывалось чуть более 38 тысяч федеральных чиновников.

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Из опубликованных Росстатом данных следует, что самую высокую заработную плату получают сотрудники аппарата правительства — их среднемесячный доход в 2018 году составил 240,3 тысяч рублей. В администрации президента в среднем зарабатывают по 236,7 тысяч рублей в месяц, а в Госдуме и Совете Федерации — по 158,9 тысяч и 186,4 тысяч рублей соответственно.

Данные Росстата не включают в себя доходы представителей органов государственного надзора, а также силовых ведомств.