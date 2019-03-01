Воздушные шарики оказались смертельными врагами альбатросов

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Австралийские ученые в цифрах выразили угрозу, которую пластиковый мусор несет морским птицам. Самым опасным оказался мягкий пластик. Прежде всего, это воздушные шарики — они забивают пищеварительный тракт птицы, вызывая серьезные осложнения.

По подсчетам ученых, сейчас в океане находится более 250 тонн пластиковых отходов. Этот мусор представляет собой огромную угрозу для морских птиц: те глотают его, принимая за пищу. Учитывая тот факт, что почти треть из этих птиц сейчас на грани исчезновения, пластиковое загрязнение океана представляет собой очень серьезную проблему. Главным образом океанские воды засорены твердым пластиком. Однако, как показало новое исследование, опубликованное в Scientific Reports, мягкий пластик несет гораздо большую угрозу.

Исследователи проанализировали данные о причинах смерти 1733 морских птиц, принадлежащих к 51 виду. При вскрытии пластиковые частицы были обнаружены в пищеварительном тракте трети из них. Все данные о количестве проглоченного пластика, его типе, видимых патологиях и причине смерти авторы работы заложили в математическую модель и так смогли вывести средние значения рисков различных видов пластика для жизни морских птиц.

Оказалось, что птица, проглотившая один кусочек мягкого пластика, умрет с вероятностью в 20,4 процента. Со стопроцентной вероятностью умирают птицы, проглотившие 93 или больше таких фрагментов. Причиной гибели станет непроходимость желудочно-кишечного тракта.

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Наибольшему риску подвергаются птицы отряда буревестникообразных (Procellariiformes), к которому относятся, например, альбатросы и собственно буревестники. Это связано с особенностями строения их пищеварительного тракта: после желудка у них идет узкий перешеек, который мягкий пластик легко забивает.

Исследователи также обнаружили, что все воздушные шары в этом исследовании глотали те виды птиц, которые питаются кальмарами. Это подтверждает гипотезу, согласно которой птицы принимают сдутые шарики за пищу, и прежде всего за кальмаров, на которых они больше всего похожи.