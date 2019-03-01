Минкульт хочет перенести прокат «Королевского корги» ради российского мультфильма

Ассоциация владельцев кинотеатров направила в Минкульт соответствующее письмо. Под ним также подписались три крупные киносети, которые в это объединение не входят: «Синема Star», «Каро» и «Киномакс».

«Корги» должен был выйти в прокат 7 марта, но стало известно, что Минкульт направил прокатчику — кинокомпании «Вольга» — письмо с предложением перенести премьеру на более позднюю дату. Чиновники сослались на постановление правительства, согласно которому они могут отказывать прокатчику в премьере на запрошенную дату, если в то же время выходит аналогичный отечественный проект. На этот же день запланирована премьера отечественного мультфильма «Гурвинек».

В Минкульте подтвердили, что предложили «Вольге» перенести прокат мультфильма. Письмо от владельцев кинотеатров в ведомстве комментировать не стали.

Как рассказал «Ведомостям» сотрудник одной из киносетей, «Королевский корги» — гораздо более крупный и ожидаемый релиз и из-за его отсутствия в прокате кинотеатры могут потерять больше 100 миллионов рублей сборов: выход мультфильма был запланирован на праздничную неделю, когда посещаемость кинотеатров резко возрастает.