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20:45 (мск), источник: Esquire

Минкульт хочет перенести прокат «Королевского корги» ради российского мультфильма

Большинство российских частных кинотеатров заявили Министерству культуры, что не будут показывать российский мультфильм «Гурвинек», если ведомство перенесет премьеру бельгийской анимационной ленты «Королевский корги», сообщают «Ведомости».

Ассоциация владельцев кинотеатров направила в Минкульт соответствующее письмо. Под ним также подписались три крупные киносети, которые в это объединение не входят: «Синема Star», «Каро» и «Киномакс».

«Корги» должен был выйти в прокат 7 марта, но стало известно, что Минкульт направил прокатчику — кинокомпании «Вольга» — письмо с предложением перенести премьеру на более позднюю дату. Чиновники сослались на постановление правительства, согласно которому они могут отказывать прокатчику в премьере на запрошенную дату, если в то же время выходит аналогичный отечественный проект. На этот же день запланирована премьера отечественного мультфильма «Гурвинек».

В Минкульте подтвердили, что предложили «Вольге» перенести прокат мультфильма. Письмо от владельцев кинотеатров в ведомстве комментировать не стали.

Как рассказал «Ведомостям» сотрудник одной из киносетей, «Королевский корги» — гораздо более крупный и ожидаемый релиз и из-за его отсутствия в прокате кинотеатры могут потерять больше 100 миллионов рублей сборов: выход мультфильма был запланирован на праздничную неделю, когда посещаемость кинотеатров резко возрастает.

В прошлом году Министерство культуры пыталось сдвинуть релиз «Приключений Паддингтона — 2». В итоге от этого решения отказались, но мультфильм все равно вышел на два дня позже запланированной премьеры. Из-за одновременного выхода с российской лентой «Садко» на месяц позже вышел анимационный мюзикл «Распрекрасный принц». И «Паддингтон», и «Принца» в России прокатывала «Вольга».

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